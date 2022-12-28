Душ на улице и обед за километр. Украинцы жалуются на условия в Ирландии

Украинские беженцы в Ирландии боятся подавать жалобы на условия проживания в гостиницах, чтобы не лишиться бесплатного жилья. В целом, страна выделила 500 таких объектов размещения для украинцев.

На что жаловались беженцы, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Irish Examiner.

На что жалуются украинцы в гостиницах Ирландии

Жалобы были среди сообщений, полученных Департаментом по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодежи (DCEDIY) от украинцев об условиях проживания по всей стране в октябре.

Характер жалоб был передан изданию, но точная информация об отелях в материалах ведомства не указана.

Украинцы, проживающие в гостиницах, жаловались на различные неудобства:

место питания находилось в 1 км от отеля;

душ был в кабинках под брезентом под открытым небом;

комнаты без окон;

плохая вентиляция и влажность в номерах;

отсутствие места для хранения одежды и вещей;

отсутствие зоны отдыха для взрослых и детей;

скученность и отсутствие личного пространства.

Фото: Центр помощи украинским беженцам в Ирландии (gettyimages.com)

Что говорят чиновники об условиях размещения

К подавляющему большинству заведений размещения замечаний по предоставлению услуг украинским беженцам нет, отметила координатор Штаба помощи гражданскому обществу Украины Эмма Лейн-Споллен.

По ее словам, некоторые беженцы не жалуются на плохие условия из-за опасений, которые выселят из бесплатного жилья.

"Большинство поставщиков услуг предоставляют номера и полный пансион через гостиницы, гостевые дома и хостелы. Такие помещения должны соответствовать нормам и могут подлежать проверкам ряда органов власти по этому поводу", – сообщили в DCEDIY.

Инспекции уже провели в 70 объектах размещения, при выявлении проблем проводились дальнейшие проверки.

Напомним, мы писали, что украинцев призывали не ехать в Ирландию до середины января.