Другий рік без моря. Де відпочити біля озер у Карпатах: найпопулярніші локації

Українські Карпати влітку стають популярним кліматичним курортом – люди їдуть відпочити серед природи. Під час літньої спеки українці можуть поєднати такий відпочинок із купанням у водоймі.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про популярні озера карпатського регіону, у яких дозволене купання та які варто включити у маршрут подорожі під час відпустки.

"Буковельське море" із двокілометровим пляжем

Цього літа готелі гірськолижного курорту Буковель (село Поляниця Івано-Франківської області) приймають великий потік туристів. Однією із принад локації є велике штучне озеро Молодості. Свого часу його створення витратили 150 млн грн. Довжина водойми 750 м, ширина – 140 м. Максимальна глибина – 8 м. Температура вода в озері влітку – 22-23 градуси.

Туристи вже назвали озеро "буковельським морем" серед гір. Пляж завдовжки 2 км обладнаний шезлонгами, роздягальнями та зонами розваг: гірки, катамарани, гідроцикли. Працюють рятувальники та медпункт.

Вхід на територію озера безкоштовний. За шезлонг треба буде заплатити 200-250 грн.

Фото: Озеро в Буковелі (unsplash.com/viktor-bystrov)

Солотвинські озера – одне з семи чудес Закарпаття

На місці старих соляних шахт поблизу Солотвино на Закарпатті виникли солоні озера. Солоність води у них наближається до рівня Мертвого моря. Дослідники стверджують, що за деякими лікувальними властивостями українські озера навіть більш цілющі. Поблизу Солотвино є також прісні та йодовані озера.

Найбільше озеро в Солотвино – Кунігунда. За легендою, його назвали на честь дружини князя Ярополка – німецької княжни. Утворилося озеро внаслідок невдалого вибуху на соляній шахті 1902 року. Виявилося, що це чудова водойма для оздоровлення. Озеро має також цілющі грязі.

Фото: Солоні озера в Солотвино (tourinform.org.ua)

Через недоступність моря Солотвино стає популярною локацією – в цьому році туди потягнулися туристи з усієї України, які залишаються від 10 днів. В селищі міського типу працюють близько 90 баз відпочинку, у басейнах готелю подається солона вода з озер. Щоб привернути більше туристів, місцева влада відремонтувала більшість доріг та оновила системи водопостачання.

Озеро, до якого зручно дістатися автомобілем

На межі Львівської та Закарпатської областей знаходиться ще одна відома водойма для купання – Хащованське озеро в оточенні мальовничих пагорбів (село Нижній Студений Закарпатська область). Його розміри – 200 м у довжину та 80 м у ширину. Точно невідомо, чи воно природного походження чи його створили люди.

Влітку вода в цьому озері добре прогрівається. Зараз озеро називають "Озеро Vita" за назвою курорту поряд. Навколо водойми облаштований піщаний пляж, є альтанки з мангалами. Можна поселитися у навколишніх садибах. Комплекс біля озера має ще басейни для гостей. Слід зауважити, що вхід для відвідувачів тут платний – 50 грн.

Фото: Озеро Хащованське (facebook.com/ozerovitaua)

Особливість Хащованського озера – зручне транспортне сполучення місцевості. Від траси Київ-Львів-Чоп до села веде відремонтована дорога. До курорту Славське – 16 км.

Улюблене озеро жителів Закарпаття

За кілька кілометрів від міста Берегово (відоме термальними водами) знаходиться озеро Дийда на місці колишнього піщаного кар'єру. Це велика водойма – площа озера понад 54 гектари, а глибина – до 16 м. За розмір й цю водойму називають морем. Озеро приваблює все більше туристів щороку, тому навколо розбудовується туристичне житло.

Фото: Відпочинок на озері Дийда (go-to.rest)

На березі є пляжна зона, територія для наметів, яка розбита на зони. Там облаштовані альтанки, мангали, освітлення. На іншому березі – два ряди котеджів для туристів, там окремий пляж. Біля озера великий вибір розваг: від гірки до катамаранів та катерів. Є поле для волейболу та футболу. Також поблизу пляжу працює продуктовий магазин, піцерія.

Вхід до озера платний – 100-150 грн для дорослих. Зупинка у зоні для кемпінгу – 300-1500 грн.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається із туризмом в Карпатах цього літа.

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