Второй год без моря. Где отдохнуть у озер в Карпатах: самые популярные локации

Украинские Карпаты летом становятся популярным климатическим курортом – люди едут отдохнуть в окружении природы. Во время летней жары украинцы могут объединить такой отдых с купанием в водоеме.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о популярных озерах карпатского региона, в которых разрешено купание и которые следует включить в маршрут путешествия во время отпуска.

"Буковельское море" с двухкилометровым пляжем

Этим летом гостиницы горнолыжного курорта Буковель (село Поляница Ивано-Франковской области) принимают большой поток туристов. Одной из привлекательных сторон локации является большое искусственное озеро Молодости. В свое время на его создание потратили 150 млн грн. Длина водоема 750 м, ширина – 140 м. Максимальная глубина – 8 м. Температура воды в озере летом – 22-23 градуса.

Туристы уже назвали озеро "буковельским морем" среди гор. Пляж протяженностью 2 км оборудован шезлонгами, раздевалками и зонами развлечений: горки, катамараны, гидроциклы. Работают спасатели и медпункт.

Вход на территорию озера бесплатный. За шезлонг нужно будет заплатить 200-250 грн.

Фото: Озеро в Буковеле (unsplash.com/viktor-bystrov)

Солотвинские озера – одно из семи чудес Закарпатья

На месте старых соляных шахт вблизи Солотвино в Закарпатье возникли соленые озера. Соленость воды у них приближается к уровню Мертвого моря. Исследователи утверждают, что по некоторым лечебным свойствам украинские озера даже более целебны. Вблизи Солотвино есть пресные и йодированные озера.

Самое большое озеро в Солотвино – Кунигунда. По легенде его назвали в честь жены князя Ярополка – немецкой княжны. Образовалось озеро в результате неудачного взрыва на соляной шахте 1902 года. Оказалось, что это отличный водоем для оздоровления. У озера целебные грязи.

Фото: Соленые озера в Солотвино (tourinform.org.ua)

Из-за недоступности моря Солотвино становится популярной локацией – в этом году туда потянулись туристы со всей Украины, которые остаются от 10 дней. В поселке городского типа работают около 90 баз отдыха, в бассейнах отеля подается соленая вода из озер. Чтобы привлечь больше туристов, местные власти отремонтировали большинство дорог и обновили системы водоснабжения.

Озеро, до которого удобно добраться на автомобиле

На границе Львовской и Закарпатской областей находится еще один известный водоем для купания – Хащованское озеро в окружении живописных холмов (село Нижний Студеный Закарпатская область). Его размеры – 200 м в длину и 80 м в ширину. Доподлинно неизвестно, оно ли естественного происхождения или его создали люди.

Летом вода в этом озере хорошо прогревается. Сейчас озеро называют "Озеро Vita" по названию курорта рядом. Вокруг водоема обустроен песчаный пляж, есть беседки с мангалами. Можно поселиться в окрестных усадьбах. Комплекс у озера имеет бассейны для гостей. Следует отметить, что вход для посетителей здесь платный – 50 грн.

Фото: Озеро Хащованское (facebook.com/ozerovitaua)

Особенность Хащованского озера – удобное транспортное сообщение местности. От трассы Киев-Львов-Чоп к селу ведет отремонтированная дорога. До курорта Славское – 16 км.

Любимое озеро жителей Закарпатья

В нескольких километрах от города Берегово (известен термальными водами) находится озеро Дийда на месте бывшего песчаного карьера. Это большой водоем – площадь озера более 54 гектара, а глубина – до 16 м. За размер и этот водоем называют морем. Озеро привлекает все больше туристов каждый год, поэтому вокруг строится туристическое жилье.

Фото: Отдых на озере Дийда (go-to.rest)

На берегу есть пляжная зона, территория для палаток, разбитая на зоны. Там оборудованы беседки, мангалы, освещение. На другом берегу два ряда коттеджей для туристов, там отдельный пляж. У озера большой выбор развлечений: от горки – до катамаранов и катеров. Есть поле для волейбола и футбола. Также вблизи пляжа работает продуктовый магазин, пиццерия.

Вход в озеро платный – 100-150 грн для взрослых. Остановка в зоне для кемпинга – 300–1500 грн.

Напомним, мы писали, что происходит с туризмом в Карпатах этим летом.

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