Друга Мрія. Чи варто відновлювати найбільший літак світу Ан-225

Найбільший вантажний літак світу Ан-225 Мрія варто відновити, бо за час роботи він показав високу економічну ефективність. Таку думку висловив командир екіпажу легендарного літака Дмитро Антонов.

Що треба буде зробити для відновлення авіалайнера, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Дмитро Антонов показав "Мрію" за 2,5 роки до знищення на своєму youtube-каналі. За його словами, за 33 роки літак налітав 5 тис. годин, 890 з них – з 2020 по 2022 роки.

"Це дуже гарний показник. Літак був необхідний світу саме в ці роки. Вважаю, що в майбутній експлуатації повітряне судно буде економічно вигідним. І літак символ не лише України, а й української спроможності експлуатувати літаки такого типу", – зазначив він.

За словами командира екіпажу, для будівництва нового Ан-225 є фюзеляж та крило, і залишилося зробити нову систему управління польотом, паливну та гідравлічну системи. Нове сучасне обладнання можна буде встановити на літаки Ан-124 Руслан, які використовує Україна.

Після знищення "Мрії" в Гостомелі на початку повномасштабного вторгнення 2022 року в авіаційній спільноті тривають суперечки щодо доцільності відновлення повітряного судна.

Наводяться аргументи про високу вартість проекту та майбутню економічну доцільність. Держпідприємство "Антонов" оцінило можливу вартість робіт у 500 млн доларів, а державний концерн "Укроборонпром" – у 3 млрд доларів.

Раніше екс-голова "Антонова" Олександр Кривоконь заявляв, що підприємству доводилося демпінгувати у ціні на перевезення, щоб завантажити Ан-225.

"До Мрії навіть не потрібно підходити, якщо за свої гроші. Це дуже дорого, і великі сумніви в тому, що цей проект колись окупиться, він не потрібен", – сказав колишній керівник підприємства.

Фото: Як виглядала влітку вціліла частина Ан-225 Мрія у Гостомелі (Ігор Лесів/aerovokzal.net)

Водночас влада України заявила про намір відновити "Мрію" як символ країни. Між тим, літак будували із компонентів, які виробляли на заводах у різних частинах колишнього СРСР, і це ускладнює його відновлення.

Нагадаємо, ми писали, як виглядає літак "Мрія" через півтора року війни. Запчастини знімали, щобїх можна було використати при будівництві нового авіалайнера.

Також ми розповідали, що із двигунами "Мрії" продовжують літати українські "Руслани".

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