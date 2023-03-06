ДП "Документ" у Туреччині починає міняти посвідчення водія: куди звертатися

Українці, які перебувають у Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення у цій країні. ДП "Документ" починає надавати таку послугу.
Куди звертатися і які документи треба мати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт "Паспортного сервісу".
Обміняти посвідчення водія тепер можна у місті Стамбул. Звертатися за послугою можна, маючи на руках фізичний документ – ці права співробітники підприємства вилучають при оформленні посвідчення нового зразка.
Звертатися для обміну можна до мобільних комплексів ДП "Документ" у місті Стамбул. Мікроавтобуси знаходяться за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Обслуговування відбувається у порядку "живої черги" та за попереднім записом.
Графік роботи: вівторок-п’ятниця з 10:00 до 17:00, у суботу з 10:00 до 15:30 за місцевим часом.
Обмін водійського посвідчення актуальний в таких випадках:
Список необхідних документів для отримання послуги:
Нагадаємо, ми писали, де і за скільки можна оформити паспорт та посвідчення водія за кордоном.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.