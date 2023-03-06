ГП "Документ" в Турции начинает менять водительские удостоверения: куда обращаться

Украинцы, которые находятся в Турции, могут обменять свои водительские удостоверения в этой стране. ГП "Документ" начинает предоставлять такую услугу.
Куда обращаться и какие документы нужно иметь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на сайт "Паспортного сервиса".
Обменять водительское удостоверение теперь можно в городе Стамбул. Обращаться за услугой можно, имея на руках физический документ – эти права сотрудники предприятия изымают при оформлении нового образца.
Обращаться для обмена можно в мобильные комплексы ГП "Документ" в городе Стамбул. Микроавтобусы находятся по адресу: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Обслуживание производится в порядке "живой очереди" и по предварительной записи.
График работы: вторник-пятница с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 15:30 по местному времени.
Обмен водительского удостоверения актуален в следующих случаях:
Список необходимых документов для получения услуги:
Напомним, мы писали, где и за сколько можно оформить паспорт и водительское удостоверение за рубежом.
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