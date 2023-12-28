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Дозвіл та штрафи. У Туреччині посилюють правила оренди житла для туристів

Четвер 28 грудня 2023 14:07
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Дозвіл та штрафи. У Туреччині посилюють правила оренди житла для туристів Фото: Нерухомість в Анталії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Туреччині змінюють правила оренди житла для туристів. Власники квартир та будинків повинні отримати спеціальний дозвіл, щоб здавати їх відпочивальникам.

Закон набуває чинності 1 січня 2024 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на turizmgazetesi.com.

Відтепер короткострокова оренда житла може здійснюватися лише через туристичні агентства групи А. Із 1 січня ті, хто здає нерухомість туристам, повинні будуть упродовж місяця звернутися до Міністерства туризму для отримання дозволу. Заявку можуть схвалити упродовж трьох місяців.

Ті власники житла, чиї заявки не прийняті, не зможуть працювати, але права користувачів цих приміщень залишатимуться до кінця терміну дії контракту.

Новий закон має на меті боротьбу із нелегальною здачою в оренду будинків. За даними Міністерства культури і туризму, кількість таких незареєстрованих об'єктів, що здаються в оренду, досягає 80 тисяч. Більшість з них знаходяться у Муглі, Анталії та Денізлі. До слова, останнім часом росіяни активно скуповували нерухомість у туристичних регіонах Туреччині. До війни цікавилися квартирами на турецьких курортах і українці.

На вході до будинку, який отримає дозвіл від міністерства, має бути вивішена спеціальна табличка. Крім того, домовласники, які хочуть надавати свої будинки у короткострокову оренду туристам (до 100 днів), повинні будуть отримати згоду від усіх своїх сусідів.

За недотримання цих правил власників штрафуватимуть на 100 тисяч лір (3000 євро).

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Також ми розповідали, скільки коштує квартира в Києві у порівнянні з житлом в Туреччині. Торік середня ціна на житло в Туреччині зросла на 160%.

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