Досвід війни. В Україні запускають масштабний проект із підтримки дітей

В Україні презентували масштабну швейцарсько-українську ініціативу з підтримки дітей, які постраждали від війни.

Програма "Стаємо сильнішими разом" охопить понад 200 тисяч дітей та їхніх батьків із майже 1000 громад, повідомляє РБК-Україна.

Оскільки українські діти по-різному проживають досвід війни, їм необхідна особлива увага та підтримка. А дорослі потребують нових навичок.

Саме тому проект DECIDE спільно з Офісом Омбудсмана України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством відновлення України та Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту запускає "Стаємо сильнішими разом" – ініціативу для допомоги дітям, які постраждали від війни.

Презентація програми відбулася у Києві 22 лютого. До учасників заходу звернулися партнери ініціативи: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко, голова НАДС Наталія Алюшина, координаторка програм Посольства Швейцарії в Україні Ілона Постемська.

Фото: Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко (надане РБК-Україна)

"На жаль, кожна українська дитина відчула на собі, що таке війна. Є діти, які залишаються на тимчасово окупованих територіях і ті, що перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Я знаю, що уряд запровадив обов’язкову евакуацію і ми неодноразово піднімали питання по дітях, які залишаються через волю дорослих у Бахмуті, у Великоновосілівці, і у тих містах, які руйнує Російська Федерація. Ми повинні не забувати і про тих дітей, які виїхали за кордон.

Ми повинні тримати постійний зв’язок з ними, щоб після закінчення війни у них було бажання, а головне – умови для повернення в Україну", – зазначив Дмитро Лубінець.

Фото: На заході обговорили безпеку дітей (надане РБК-Україна)

Ініціатива розрахована на 2 роки і буде впроваджуватися у два етапи. У 2023 році планується охопити понад 50 тисяч освітян і більш як 200 тисяч дітей та їхніх батьків з майже 1000 громад.

"Стаємо сильнішими разом!" передбачає 6 основних напрямів:

нові компетентності вчителя в умовах воєнного стану;

права людини та громадянина;

психологічна підтримка;

підтримка дітей з особливими освітніми потребами;

громада, безпечна для дитини;

безпечний освітній простір у закладах освіти.

"Ми, дорослі, маємо знати, як допомогти та підтримати дітей у таких складних умовах. Це і є завданням нашої ініціативи. Фактично вона вже стартувала, адже у закладах післядипломної педагогічної освіти організовують навчання тренерів. А вони так само проведуть тренінги для колег-освітян. Разом із партнерами працюємо заради майбутнього кожної дитини в Україні", – сказала Валентина Полторак, менеджерка проекту DECIDE.

Фото: На онлайн-звязку був Ральф Голлоб, директор Центру врядування PHZH International Projects in Education (надане РБК-Україна)

Після презентації обговорили питання безпечного простору в школі та громаді та важливість захисту і підтримки дітей.

Проект DECIDE впроваджується Консорціум ГО DOCCU ("Розвиток громадянських компетентностей в Україні") та Цюрихського педагогічного університету (PH Zurich, Швейцарія) за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.

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