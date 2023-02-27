Опыт войны. В Украине запускают масштабный проект по поддержке детей

В Украине презентовали масштабную швейцарско-украинскую инициативу по поддержке детей, пострадавших от войны.

Программа "Стаємо сильнішими разом" охватит более 200 тысяч детей и их родителей из почти 1000 общин, сообщает РБК-Украина.

Поскольку украинские дети по-разному проживают опыт войны, им необходимо особое внимание и поддержка. А взрослые нуждаются в новых навыках.

Именно поэтому проект DECIDE совместно с Офисом Омбудсмана Украины, Министерством образования и науки Украины, Министерством восстановления Украины и Фондом Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта запускает "Становимся сильнее вместе" – инициативу для помощи детям, пострадавшим от войны.

Презентация программы прошла в Киеве 22 февраля. К участникам мероприятия обратились партнеры инициативы: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, глава НАГС Наталья Алюшина, координатор программ Посольства Швейцарии в Украине Илона Постемская.

Фото: Первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко (предоставлено РБК-Украина)

"К сожалению, каждый украинский ребенок почувствовал на себе, что такое война. Есть дети, которые остаются на временно оккупированных территориях и находятся непосредственно на линии столкновения. Я знаю, что правительство ввело обязательную эвакуацию и мы неоднократно поднимали вопросы по детям, которые остаются из-за свободы взрослых в Бахмуте, в Великоновоселовке, и в тех городах, которые разрушает Российская Федерация.

Мы должны не забывать и о тех детях, которые уехали за границу.Мы должны держать постоянную связь с ними, чтобы по окончании войны у них было желание, а главное – условия для возвращения в Украину", – отметил Дмитрий Лубинец.

Фото: На мероприятии обсудили безопасность детей (предоставлено РБК-Украина)

Инициатива рассчитана на 2 года и будет внедряться в два этапа. В 2023 году планируется охватить более 50 тысяч работников образования и более 200 тысяч детей и их родителей из почти 1000 общин.

"Станим сильнее вместе!" предусматривает 6 основных направлений:

новые компетентности учителя в условиях военного положения;

права человека и гражданина;

психологическая поддержка;

поддержка детей с особыми образовательными потребностями;

община, безопасная для ребенка;

безопасное образовательное пространство в учебных заведениях.

"Мы, взрослые, должны знать, как помочь и поддержать детей в таких сложных условиях. Это и является задачей нашей инициативы. Фактически она уже стартовала, ведь в заведениях последипломного педагогического образования организуют обучение тренеров. А они так же проведут тренинги для коллег-учителей. Вместе с партнерами работаем ради будущего каждого ребенка в Украине", – сказала Валентина Полторак, менеджер проекта DECIDE.

Фото: На онлайн-связи был Ральф Голлоб, директор Центра управления PHZH International Projects in Education (предоставлено РБК-Украина)

После презентации обсудили вопросы безопасного пространства в школе и общине и важность защиты и поддержки детей.

Проект DECIDE внедряется Консорциум ОО DOCCU ("Развитие гражданских компетентностей в Украине") и Цюрихского педагогического университета (PH Zurich, Швейцария) при поддержке Посольства Швейцарии в Украине.

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