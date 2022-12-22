Дорогу продовжать до Криму. У ДАРТ розповіли, яким буде туризм в Україні після війни

Після нашої перемоги українці зможуть виїздити на звільнені території, щоб допомогти цим регіонам розвивати економіку. Також будуть поїздки "маршрутами пам'яті" на Київщині, а туристичну "Дорогу різноманіття" від Ізмаїла до Генічеська продовжать до Криму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала голова Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.

За її словами, коли ми переможемо, доцільно було б запрошувати українців їхати на нещодавно звільнені території, де вже безпечно. Це дасть людям змогу побачити масштаби руйнувань, і, можливо у них виникне бажання долучитися до відбудови цих регіонів. також такі поїздки підтримуватимуть місцеву постраждалу від війни економіку.

"Для іноземців ми можемо мати два типи турів. Один – в частину країни, яка менше постраждала від війни – Захід, Центр України. Будемо пропонувати так звані "рекреаційні тури", які дозволять нашим гостям насолодитися природою Карпат. Другий – поїздки Київщиною "Маршрутами пам'яті", – відзначила голова ДАРТ.

Потім, уточнила Мар'яна Олеськів, такі міста як Харків і Одеса можуть стати місцями, куди при відновленні авіасполучення варто заохочувати їхати іноземних туристів, щоб показати їм, як жили ці міста під час бойових дій, як там українці героїчно зупиняли ворога.

Фото: Собор Покрови Богородиці в Ізмаїлі (wikipedia.org)

Одночасно з цим потрібно активно відновлювати південь – Херсонщину, Крим, підкреслила Олеськів. Цього року в ДАРТ планували втілювати проєкт – “Дорога Різноманіття”, яка мала йти від Ізмаїла до Генічеська.

"Це був не просто туристичний маршрут, а й стратегія відновлення регіону. Вона передбачала як побудову доріг, так і розвиток локальних атракцій та локацій. Маршрут мав стати свого роду українською Route 66, якою хоча б раз за життя мав проїхатись кожен українець, щоб краще пізнати свою країну. Війна завадила цим планам, та я впевнена, що ця дорога буде побудована, більше того – продовжена до Криму", – додала вона.

Тим часом в період війни український туристичний бізнес переживає складні часи. Більшість компаній поставили свою роботу на паузу, а співробітники виїхали в інші локації та змінили сферу діяльності, розповіла РБК-Україна представниця туристичної компанії.

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