Виплати біженцям. У яких країнах українцям надають найбільшу фінансову допомогу

Прихисток за кордоном з початку війни були змушені шукати кілька мільйонів українців. Багато хто не може себе забезпечити через різні причини, тому більшість країн надають біженцям із України фінансову підтримку.

У яких країнах українці отримують найбільші виплати, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Які суми виплат для біженців у Німеччині

Німеччина приймає найбільшу кількість українських біженців – понад 1 мільйон осіб. Соціальна підтримка є одним із факторів, завдяки яким втікачі від війни обирають прихисток у цій країні.

Для отримання соціальної допомоги українські біженці мають зареєструватися в центрі зайнятості Jobcenter. У 2022 році соціальні допомога надавалася як виплати з безробіття (Hartz IV), у 2023 році її замінив "базовий дохід громадянина" (Bürgergeld), який також поширюється на українців зі статусом тимчасового захисту. У 2023 році ці виплати підвищені:

для осіб від 18 років – 451 євро;

для самотніх чи батьків, які виховують дітей самостійно – 502 євро;

для дітей 14-17 років – 420 євро;

для дітей 6-13 років – 348 євро;

для дітей до 5 років – 318 євро.

Окрім того, надають одноразову допомогу на облаштування житла – від 1100 євро на людину. Компенсація за житло залежить від міста – в середньому це 450 євро.

Також на підвищення кваліфікації виплачуватимуть 150 євро щомісяця.

Фото: Допомога українцям у Німеччині (gettyimages.com)

Фінансова допомога у Чехії змінилася: нові виплати

Чехія увійшла до трійки країн з найбільшою кількістю українських біженців – після Німеччини та Польщі. В цій країні українці мають право на безкоштовне житло упродовж 150 днів, стільки ж часу – безоплатне медичне страхування для повнолітніх. Вразливі категорії продовжують користуватися пільгами і після 5 місяців з дати отримання візи захисту.

Фінансова допомога, яку із 1 липня отримуватимуть українські біженці в Чехії, буде дорівнювати прожитковому мінімуму, що виплачуватиметься перші 150 днів:

для повнолітніх людей – 4860 крон (205 евро);

дитина 6-10 років – 4188 крон (176 євро);

до 18 років – 3490 крон (147 євро).

Після 150 днів біженці отримуватимуть "мінімум для існування" – 3130 крон (132 євро). Допомогу не скорочуватимуть для вразливих осіб (205 євро).

Водночас виплати не будуть надавати окремо – їх виплачуватимуть у рамках комплексної фінансової допомоги (життєві потреби та житло). На проживання в орендованому житлі біженці отримуватимуть 3000 крон (126 євро) на людину.

Яку грошову допомогу надають у Бельгії

Українці у Бельгії отримують виплати, якщо наймають житло самостійно. Розраховують місячну допомогу так:

самотні люди від 18 років – 1139,97 євро;

подружжя без дітей – 758,64 євро на кожного;

діти – 150-220 євро (залежно від віку), але виплата одній сім’ї не може бути більше 1537 євро.

Українці мають можуть отримати безоплатні мовні курси, шкільну освіту для дітей та медичну страховку, тимчасове безкоштовне житло.

Фото: Центр для біженців у Ірландії (gettyimages.com)

Фінансова підтримка українців в Ірландії

Ірландія пропонує громадянам України, які втекли від війни, одні з найбільших виплат (приблизно 800 євро на місяць) та безкоштовне житло.

Суми фінансової допомоги в Ірландії такі:

діти до 16 років – 140 євро щомісяця;

особам від 23 років – 206 євро щотижня;

самотнім людям 18-24 років – 206 євро щотижня + надбавки;

особам 18-24 років, які живуть не самі – 117,7 євро щотижня;

надбавка за опіку над дорослим – 138 євро щотижня;

надбавка за опіку над дитиною до 12 років – 40 євро;

надбавка за опіку над дитиною від 12 років – 48 євро.

Виплати для біженців у Швейцарії

У Швейцарії фінансова допомога для українських біженців становить 1573,39 франків (1608 євро). Але виплати українці можуть у розмірі 350-500 франків (357-511 євро). Кошти отримують спершу кантони та оплачують вартість житла, харчування та медичних послуг. Залишок суми виплачують біженцям.

Фото: Українці у Швейцарії (gettyimages.com)

Яку допомогу українці отримують у Британії

Британія приймає українських біженців за схемою спонсорства "Будинки для України". Одноразово можна отримати 200 фунтів (232 євро). Щомісячні виплати у Британії такі:

повнолітня особа до 25 років – 265,31 фунтів (308,5 євро);

людина від 25 років – 334,92 фунтів (389 євро);

двоє повнолітніх молодші за 25 років – 416,45 фунтів (484 євро);

двоє людей від 25 років – 525,72 фунтів (611 євро);

дитина – 290 фунтів (337 євро).

Крім того, українці отримують право на безкоштовне медичне обслуговування.

Скільки виплачують біженцям у Франції

Грошова допомога біженцям у Франції залежить від складу сім'ї та проживання у соціальному житлі. Одна людина отримуватимете 6,8 євро (204 євро на місяць). Якщо в країну прибула родина, то допомога становитиме:

двом людям – 10,2 євро на день;

трьом людям – 13,60 євро на день;

чотирьом людям – 17 євро на день.

Тим людям, які не живуть у соціальному житлі, доплачують 7,4 євро на добу для кожної окремої людини. Це означає, що один біженець може отримати 426 євро за 30 днів.

Фото: Українські біженці у Франції (gettyimages.com)

Підтримка українських біженців у Словаччині

У Словаччині допомагають лише тим українським біженцям, які мають низький дохід. Щомісячна допомога становить:

для самотньої людини – 68,80 євро;

для людини, яка має до 4 дітей – 130,90 євро;

для людини, яка має більше 4 дітей – 191,20 євро;

для бездітної пари – 119,60 євро;

для пари, яка має до 4 дітей – 179 євро;

для пари, яка має більше 4 дітей – 241,30 євро.

Нагадаємо, ми писали, де можна отримати тимчасовий захист у ЄС повторно.

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