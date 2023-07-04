Выплаты беженцам. В каких странах украинцам предоставляют наибольшую финансовую помощь

Убежище за границей с начала войны были вынуждены искать несколько миллионов украинцев. Многие не могут себя обеспечить в силу разных причин, поэтому большинство стран оказывают беженцам из Украины финансовую поддержку.
В каких странах украинцы получают наибольшие выплаты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Германия принимает наибольшее количество украинских беженцев – более 1 миллиога человек. Социальная поддержка является одним из факторов, благодаря которым бежавшие от войны выбирают убежище в этой стране.
Для социальной помощи украинские беженцы должны зарегистрироваться в центре занятости Jobcenter. В 2022 году социальная помощь оказывалась как выплаты по безработице (Hartz IV), в 2023 году ее заменил "базовый доход гражданина" (Bürgergeld), также распространяющийся на украинцев со статусом временной защиты. В 2023 году эти выплаты повышены:
для лиц от 18 лет – 451 евро;
для одиноких или родителей, воспитывающих детей самостоятельно – 502 евро;
для детей 14-17 лет – 420 евро;
для детей 6-13 лет – 348 евро;
для детей до 5 лет – 318 евро.
Кроме того, оказывается единовременная помощь на обустройство жилья – от 1100 евро на человека. Компенсация за жилье зависит от города – в среднем 450 евро.
Также на повышение квалификации будет выплачиваться ежемесячно 150 евро.
Чехия вошла в тройку стран с наибольшим количеством украинских беженцев после Германии и Польши. В этой стране украинцы имеют право на бесплатное жилье в течение 150 дней, столько же времени – бесплатное медицинское страхование для совершеннолетних. Уязвимые категории продолжают пользоваться льготами и после 5 месяцев со дня получения визы защиты.
Финансовая помощь, которую с 1 июля получат украинские беженцы в Чехии, будет равна прожиточному минимуму, который будет выплачиваться первые 150 дней:
После 150 дней беженцы получат "минимум для существования" – 3130 крон (132 евро). Помощь не будут сокращать для уязвимых лиц (205 евро).
В то же время выплаты не будут предоставляться отдельно – они будут выплачиваться в рамках комплексной финансовой помощи (жизненные нужды и жилье). На проживание в съемном жилье беженцы будут получать 3000 крон (126 евро) на человека.
Украинцы в Бельгии получают выплаты, если снимают жилье самостоятельно. Рассчитывают месячную помощь следующим образом:
Украинцы могут получить бесплатные языковые курсы, школьное образование для детей и медицинскую страховку, временное бесплатное жилье.
Фото: Центр для беженцев в Ирландии (gettyimages.com)
Ирландия предлагает гражданам Украины, бежавшим от войны, одни из самых больших выплат (примерно 800 евро в месяц) и бесплатное жилье.
Суммы финансовой помощи в Ирландии следующие
В Швейцарии финансовая помощь для украинских беженцев составляет 1573,39 франка (1608 евро). Но выплаты украинцы могут в размере 350-500 франков (357-511 евро). Денежные средства получают сначала кантоны и оплачивают стоимость жилья, питания и медицинских услуг. Остаток суммы выплачивают беженцам.
Британия принимает украинских беженцев по схеме спонсорства "Дома для Украины". Единовременно можно получить 200 фунтов (232 евро). Ежемесячные выплаты в Британии такие:
Кроме того, украинцы получают право бесплатного медицинского обслуживания.
Денежная помощь беженцам во Франции зависит от состава семьи и проживания в социальном жилье. Один человек будет получать 6,8 евро (204 евро в месяц). Если в страну прибыла семья, то помощь составит:
Тем людям, которые не живут в социальном жилье, доплачивают 7,4 евро в сутки для каждого человека. Это означает, что один беженец может получить 426 евро за 30 дней.
В Словакии помогают только тем украинским беженцам, имеющим низкий доход. Ежемесячное пособие составляет:
Напомним, мы писали, где можно получить временную защиту в ЕС повторно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.