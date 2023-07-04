Выплаты беженцам. В каких странах украинцам предоставляют наибольшую финансовую помощь

Убежище за границей с начала войны были вынуждены искать несколько миллионов украинцев. Многие не могут себя обеспечить в силу разных причин, поэтому большинство стран оказывают беженцам из Украины финансовую поддержку.

В каких странах украинцы получают наибольшие выплаты, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Какие суммы выплат для беженцев в Германии

Германия принимает наибольшее количество украинских беженцев – более 1 миллиога человек. Социальная поддержка является одним из факторов, благодаря которым бежавшие от войны выбирают убежище в этой стране.

Для социальной помощи украинские беженцы должны зарегистрироваться в центре занятости Jobcenter. В 2022 году социальная помощь оказывалась как выплаты по безработице (Hartz IV), в 2023 году ее заменил "базовый доход гражданина" (Bürgergeld), также распространяющийся на украинцев со статусом временной защиты. В 2023 году эти выплаты повышены:

для лиц от 18 лет – 451 евро;

для одиноких или родителей, воспитывающих детей самостоятельно – 502 евро;

для детей 14-17 лет – 420 евро;

для детей 6-13 лет – 348 евро;

для детей до 5 лет – 318 евро.

Кроме того, оказывается единовременная помощь на обустройство жилья – от 1100 евро на человека. Компенсация за жилье зависит от города – в среднем 450 евро.

Также на повышение квалификации будет выплачиваться ежемесячно 150 евро.

Фото: Помощь украинцам в Германии (gettyimages.com)

Финансовая помощь в Чехии изменилась: новые выплаты

Чехия вошла в тройку стран с наибольшим количеством украинских беженцев после Германии и Польши. В этой стране украинцы имеют право на бесплатное жилье в течение 150 дней, столько же времени – бесплатное медицинское страхование для совершеннолетних. Уязвимые категории продолжают пользоваться льготами и после 5 месяцев со дня получения визы защиты.

Финансовая помощь, которую с 1 июля получат украинские беженцы в Чехии, будет равна прожиточному минимуму, который будет выплачиваться первые 150 дней:

для совершеннолетних людей – 4860 крон (205 евро);

ребенок 6-10 лет – 4188 крон (176 евро);

до 18 лет – 3490 крон (147 евро).

После 150 дней беженцы получат "минимум для существования" – 3130 крон (132 евро). Помощь не будут сокращать для уязвимых лиц (205 евро).

В то же время выплаты не будут предоставляться отдельно – они будут выплачиваться в рамках комплексной финансовой помощи (жизненные нужды и жилье). На проживание в съемном жилье беженцы будут получать 3000 крон (126 евро) на человека.

Какую денежную помощь оказывают в Бельгии

Украинцы в Бельгии получают выплаты, если снимают жилье самостоятельно. Рассчитывают месячную помощь следующим образом:

одинокие люди от 18 лет – 1139,97 евро;

супруги без детей – 758,64 евро на каждого;

дети – 150-220 евро (в зависимости от возраста), но выплата одной семье не может быть больше 1537 евро.

Украинцы могут получить бесплатные языковые курсы, школьное образование для детей и медицинскую страховку, временное бесплатное жилье.

Фото: Центр для беженцев в Ирландии (gettyimages.com)

Финансовая поддержка украинцев в Ирландии

Ирландия предлагает гражданам Украины, бежавшим от войны, одни из самых больших выплат (примерно 800 евро в месяц) и бесплатное жилье.

Суммы финансовой помощи в Ирландии следующие

дети до 16 лет – 140 евро ежемесячно;

лицам от 23 лет – 206 евро еженедельно;

одиноким людям 18-24 лет – 206 евро еженедельно + надбавки;

лицам 18-24 лет, которые живут не сами – 117,7 евро еженедельно;

надбавка за опеку над взрослым – 138 евро еженедельно;

надбавка за опеку над ребенком до 12 лет – 40 евро;

надбавка за опеку над ребенком от 12 лет – 48 евро.

Выплаты для беженцев в Швейцарии

В Швейцарии финансовая помощь для украинских беженцев составляет 1573,39 франка (1608 евро). Но выплаты украинцы могут в размере 350-500 франков (357-511 евро). Денежные средства получают сначала кантоны и оплачивают стоимость жилья, питания и медицинских услуг. Остаток суммы выплачивают беженцам.

Фото: Украинцы в Швейцарии (gettyimages.com)

Какую помощь украинцы получают в Британии

Британия принимает украинских беженцев по схеме спонсорства "Дома для Украины". Единовременно можно получить 200 фунтов (232 евро). Ежемесячные выплаты в Британии такие:

совершеннолетний до 25 лет – 265,31 фунтов (308,5 евро);

человек от 25 лет – 334,92 фунта (389 евро);

двое совершеннолетних младше 25 лет – 416,45 фунтов (484 евро);

два человека от 25 лет – 525,72 фунтов (611 евро);

ребенок – 290 фунтов (337 евро).

Кроме того, украинцы получают право бесплатного медицинского обслуживания.

Сколько выплачивают беженцам во Франции

Денежная помощь беженцам во Франции зависит от состава семьи и проживания в социальном жилье. Один человек будет получать 6,8 евро (204 евро в месяц). Если в страну прибыла семья, то помощь составит:

двум людям – 10,2 евро в день;

трем людям – 13,60 евро в день;

четырем людям – 17 евро в день.

Тем людям, которые не живут в социальном жилье, доплачивают 7,4 евро в сутки для каждого человека. Это означает, что один беженец может получить 426 евро за 30 дней.

Фото: Украинские беженцы во Франции (gettyimages.com)

Поддержка украинских беженцев в Словакии

В Словакии помогают только тем украинским беженцам, имеющим низкий доход. Ежемесячное пособие составляет:

для одинокого человека – 68,80 евро;

для человека, у которого до 4 детей – 130,90 евро;

для человека, у которой более 4 детей – 191,20 евро;

для бездетной пары – 119,60 евро;

для пары, у которой до 4 детей – 179 евро;

для пары, у которой более 4 детей – 241,30 евро.

Напомним, мы писали, где можно получить временную защиту в ЕС повторно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.