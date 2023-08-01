Допомога при поверненні додому. Які зміни готують у Чехії для українців

У Чехії пропонують чергові зміни до закону про допомогу українцям Lex Ukrajina. Поправку щодо продовження тимчасового захисту до березня 2025 року внесло до обговорення Міністерство внутрішніх справ країни.

Також планується створити спеціальну програму щодо надання допомоги при добровільному поверненні додому. Які ще зміни передбачені поправкою, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Автори законопроекту зазначають, що хід війни не вказує на те, що найближчим часом біженці зможуть повернутися додому. Тимчасовий захист у країні дає доступ до державного медичного страхування, освіти чи ринку праці.

У матеріалах МВС вказується, що у робочих групах ЄС є домовленість про продовження тимчасового захисту до березня 2025 року. На політичному рівні це може бути ухвалене до кінця жовтня.

Станом на 18 червня 2023 року візи для захисту отримали 344,8 тисяч осіб з України, переважно жінки та діти. Це найбільша кількість біженців із України у Європі після Німеччини та Польщі.

Згідно із запропонованими поправками, продовження захисту буде підтверджуватися візовими наклейками, як це застосовується й зараз. Обов’язковість електронної реєстрації буде встановлено до 15 березня 2024 року.

Також обов'язковою при реєстрації стане заповнення анкети для статистичних досліджень.

Зазначається, що поправка реагує на зміни в освіті та на зростання попиту іноземців на допомогу при поверненні в Україну. МВС планує створити окрему спеціальну програму, яку подасть на затвердження уряду, бо нинішні загальні правила добровільного повернення не є задовільними та достатньо гнучкими.

Також зміняться умови участі у загальногромадському медичному страхуванні людей, яким видали візи з метою толерованого перебування.

Законопроект проходитиме міжвідомче обговорення упродовж серпня.

Раніше повідомлялося, кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії.

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