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Допомога біженцям повертається. Українці сплатили в бюджет Чехії рекордні відрахування

Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Біженці з України, які знайшли роботу в Чехії, сплатили в 2022 році приблизно 8 млрд крон до державної системи соціального забезпечення. Половину з цієї суми – за медичне страхування.

Загалом майже 100 тисяч біженців з України мають роботу в Чехії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на brnodaily.com.

Суми надходжень до бюджету з виплат працевлаштованих біженців назвав міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка після вчорашнього засідання уряду.

"Минулого року люди заплатили понад 4 мільярди чеських крон до системи медичного страхування. Загалом, якщо порахувати всі виплати, це було приблизно 8 мільярдів чеських крон. Допомога, яка була виплачена з державного бюджету, поступово повертається", – додав він.

В уряді порахували, що відрахування у 8 млрд чеських крон (приблизно 340 млн євро) сплатили біженці, які працевлаштувалися. Загалом торік у Чехії пішли працювати 171 тисяча втікачів від війни в Україні, зараз майже 100 тисяч біженців мають роботу. Частина українців залишили країну або шукають роботу.

Українці з візою тимчасового захисту можуть безперешкодно працевлаштуватися в Чехії і не потребують дозволу на роботу.

Фото: Тимчасовий захист в Чехії отримали понад 480 тисяч українців (gettyimages.com)

Загалом понад 721 700 осіб заявили імміграційній поліції про своє перебування в Чехії з початку війни. Відтоді Міністерство внутрішніх справ видало 481 900 захисних віз. Більшість прибулих (70%) складають жінки з дітьми. За оцінкою МВС Чехії, на даний час у країні залишаються приблизно 300 тисяч українських біженців.

Міністр заявив, що уряд використовував для допомоги біженцям кошти не лише зі свого бюджету, а й з європейських фондів, які витрачаються на мовні курси та курси адаптації. Зокрема, країна отримала для біженців значну підтримку в "сотнях мільйонів крон" від Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, ми писали, що українці витратили в магазинах Польщі мільярди злотих.

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