Доломитовые Альпы готовят к сезону: на горнолыжных курортах Италии составили новые правила для туристов

Италия входит в четверку самых популярных горнолыжных направлений Европы. К новому сезону в этой стране готовятся заблаговременно – уже составили правила, по которым зимние курорты будут принимать туристов. О новых требованиях сообщает ANSA.

Для того чтобы получить допуск к подъемникам, нужно будет предъявить сертификат вакцинации – Green Pass. Туристы и персонал должны соблюдать масочный режим. При этом лыжники обязаны носить хирургические маски в местах общего пользования и на подъемниках. В закрытых подъемниках разрешат заполняемость только 80% мест.

К слову, в прошлом зимнем сезоне из-за пандемии Италия открыла горнолыжные курорты для туристов в числе последних – альпийскими спусками на севере страны разрешили пользоваться только с 15 февраля 2021 года.

Доломитовые Альпы в Италии – популярный горнолыжный регион. Там насчитывается около 50 курортных поселков, более 1200 километров горнолыжных трасс разного уровня сложности. Для лыжников и сноубордистов работают около полутысячи подъемников. Сама территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный природный объект.

Какие условия въезда в Италию из Украины

Туристы из Украины освобождаются от обязательной самоизоляции после прибытия в Италию, если могут предъявить одновременно два документа:

- "зеленый сертификат" о полном курсе вакцинации (Green Pass) – признаются Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

- негативный результат молекулярного или антигенного тестирования на COVID-19, действительный до 72 часов до приезда.

Фото: Туристическая локация в горах Италии (pixabay.com)

Также необходимо заполнить онлайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form.

Туристам, которые не прошли вакцинацию, придется после приезда с негативным тестом отправиться на самоизоляцию на 5 дней. При этом они должны активировать приложение надзора состояния здоровья. После этого срока придется сдать тест на COVID. Повторный тест могут не сдавать дети до 6 лет.

Впрочем, такие требования действуют по решению правительства до 25 октября 2021 года. Дальнейшие условия для туристов будут зависеть от ситуации с COVID в странах.

В силе для путешественников также остаются допандемийные правила о подтверждении цели поездки, места пребывания и наличия достаточного количества средств на время путешествия.

Фото: Италия входит в четверку горнолыжных направлений Европы (pixabay.com)

Туры на горнолыжные курорты еще не предлагают

До пандемии Италия была очень популярной среди украинцев как круглогодичное направление. В этой стране есть широкие возможности для пляжного, экскурсионного, горнолыжного отдыха, гастрономических и дегустационных туров, отметил в комментарии РБК-Украина директор туроператора "Аполло-Тур" Андрей Демура.

"Летом в Италию едут за пляжным отдыхом, осенью - по экскурсионным программам. Зима - это лыжи. Словом, это популярнейшее круглогодичное направление", - объяснил специалист.

Впрочем, на сайтах туристических компаний горнолыжный отдых в Италии пока не предлагают – выбор актуальных туров ограничивается экскурсионной программой по городам страны.

Фото: Туристам из Украины предлагают экскурсионные туры в Италию (pixabay.com)

Массовые туры в страны, куда уже сегодня можно ехать привитым украинцам, исключительно "под вакцинированных туристов" вряд ли кто-то будет делать, отметил в комментарии РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора туристической компании "TEZ TOUR Украина".

"Наличие или отсутствие туров будет определяться не вакцинацией, а естественным спросом на рынке. Если спрос по этим направлениям есть, то предложения туроператоры будут готовить. Также индивидуальный турист сможет приобрести определенные услуги по своему усмотрению. К тому же, вакцинированных туристов у нас все еще не так много", — объяснил собеседник.

Напомним, мы писали про лучшие курорты Болгарии для отдыха в межсезонье и зимой.

Также мы рассказывали, что отдых в Италии после пандемии доступен по рекордно низким ценам.