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Долають тисячі кілометрів. Росіяни шукають лазівки в санкціях, щоб побувати у Фінляндії

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П'ятниця 04 серпня 2023 12:08
Долають тисячі кілометрів. Росіяни шукають лазівки в санкціях, щоб побувати у Фінляндії Фото: Митники перевіряють російські авто на пункті Нуйямаа, Фінляндія (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Прикордонні обмеження, введені владою Фінляндії, змусили велику кількість російських власників будинків для відпочинку шукати альтернативні шляхи, щоб дістатися до Фінляндії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Місцеві ЗМІ пишуть: росіянам, які мають земельні ділянки та будинки в південному регіоні Фінляндії, доводиться долати понад 3500 кілометрів шляху через обмеження. Особливо в умовах, коли авіасполучення з Фінляндією у РФ через введення санкцій немає.

Щоб спростити процес поїздок, громадяни Росії звернулися до президента Фінляндії з петицією про послаблення прикордонних обмежень, які стосуються і росіян, які багато років мають дачні ділянки у Фінляндії. Петицію підписала велика кількість громадян країни-окупанта.

Тим часом місцеві активісти, а також українці закликають не послаблювати обмежень проти росіян.

"Можуть завдати шкоди". Які обмеження ввела Фінляндія для громадян РФ

Вторгнення Росії в Україну змусило країни ЄС запровадити санкції у відповідь. Минулого місяця Міністерство закордонних справ Фінляндії продовжило обмеження на поїздки для росіян.

Обмеження також були посилені для бізнес-мандрівників, власників нерухомості та студентів.

"Необов’язкові поїздки російських громадян до Фінляндії та через Фінляндію до решти держав Шенгенської зони поки що будуть обмежені. Водночас посилюються обмеження для бізнес-мандрівників, власників нерухомості та студентів", – йдеться у повідомленні.

Долають тисячі кілометрів. Росіяни шукають лазівки в санкціях, щоб побувати у ФінляндіїФото: Росіяни намагаються потрапити до своїх будинків, які вони раніше придбали у Фінляндії (unsplash.com)

Це означає, що бізнес-мандрівникам буде заборонено використовувати Фінляндію як транзитну країну: їхні подорожі будуть обмежені.

Водночас власникам нерухомості також знадобиться дійсна підстава для перебування в країні. Крім того, суворіші правила будуть застосовуватися ц до громадян Росії, які планують подавати документи на візу.

У червні цього року уряд Фінляндії оголосив про подальше посилення обмежень на в'їзд для російських мандрівників, щоб унеможливити пасажирам використання лазівок у поточних обмеженнях.

"Президент і міністерський комітет відзначили, що поїздки російських громадян все ще можуть завдати шкоди міжнародним відносинам Фінляндії. Тому обмеження на несуттєві поїздки повинні залишатися в силі та посилюватися, щоб запобігти порушенням", – йдеться в заяві офісу прем’єр-міністра.

Там же підкреслили, що незабаром будуть поновлені обмеження на поїздки для росіян, введені 29 вересня 2022 року.

Нагадаємо, російська авіація – одна з найбільш постраждалих від санкцій галузей у РФ. Однак російські авіакомпанії знайшли шляхи отримувати частину комплектуючих до літаків західного виробництва.

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