Договорились со страховщиками. SkyUp продолжает летать и возобновляет продажи билетов

На сайте перевозчика доступны билеты на все даты
Благодаря совместным действиям авиакомпании и правительства SkyUp остается в украинском небе в полном объеме. Авиаперевозчик работает в штатном режиме.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт SkyUp.
Компания возобновляет продажу билетов на все рейсы. Они уже доступны на нашем сайте. Благодаря общим действиям авиакомпании и правительства SkyUp остается в украинском небе в полном объеме. Авиаперевозчик работает в штатном режиме:
"Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе. Переговоры со страховщиками были сложными, и наши зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации".
Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и Правительством мы сумели достичь результатов – полеты в Украину остаются безопасными и защищенными.
"Это отличный пример эффективного сотрудничества бизнеса и государства, но главное – гарантия всем пассажирам, что они могут спокойно планировать путешествие", – сказал Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp Airlines.
Ранее эскалация информационной ситуации вокруг Украины привела к тому, что ряд страховых компаний сообщили о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной. Это создавало риск ограничения полетов в воздушном пространстве Украины.
В компании выразили слова благодарности пассажирам:
"Мы благодарны нашим пассажирам за понимание обстоятельств и спокойное, ответственное отношение к ситуации. Мы держим руку на пульсе и будем коммуницировать любые изменения, если они будут иметь место. В эти непростые времена мы делаем все, чтобы обеспечить стабильный и комфортный сервис для клиентов".
При осуществлении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь самолет компании SkyUp Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя.
"12 февраля лизингодатель из Ирландии сообщил о немедленном запрете на вылет самолета в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс до Киева", — заявили у перевозчика.
Там уточнили, что из Кишинева пассажиров отвезут в Киев автобусами.
Напомним, в Wizz Air рассказали, изменят ли график рейсов в Украину.