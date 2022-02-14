Договорились со страховщиками. SkyUp продолжает летать и возобновляет продажи билетов

Благодаря совместным действиям авиакомпании и правительства SkyUp остается в украинском небе в полном объеме. Авиаперевозчик работает в штатном режиме.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт SkyUp.

Компания возобновляет продажу билетов на все рейсы. Они уже доступны на нашем сайте. Благодаря общим действиям авиакомпании и правительства SkyUp остается в украинском небе в полном объеме. Авиаперевозчик работает в штатном режиме:

"Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе. Переговоры со страховщиками были сложными, и наши зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации".

Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и Правительством мы сумели достичь результатов – полеты в Украину остаются безопасными и защищенными.

"Это отличный пример эффективного сотрудничества бизнеса и государства, но главное – гарантия всем пассажирам, что они могут спокойно планировать путешествие", – сказал Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp Airlines.

Что произошло с рейсом компании SkyUp на выходных

Ранее эскалация информационной ситуации вокруг Украины привела к тому, что ряд страховых компаний сообщили о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной. Это создавало риск ограничения полетов в воздушном пространстве Украины.

В компании выразили слова благодарности пассажирам:

"Мы благодарны нашим пассажирам за понимание обстоятельств и спокойное, ответственное отношение к ситуации. Мы держим руку на пульсе и будем коммуницировать любые изменения, если они будут иметь место. В эти непростые времена мы делаем все, чтобы обеспечить стабильный и комфортный сервис для клиентов".

При осуществлении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь самолет компании SkyUp Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя.

"12 февраля лизингодатель из Ирландии сообщил о немедленном запрете на вылет самолета в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс до Киева", — заявили у перевозчика.

Там уточнили, что из Кишинева пассажиров отвезут в Киев автобусами.

Напомним, в Wizz Air рассказали, изменят ли график рейсов в Украину.