Додаткові гроші. Українцям у Британії допоможуть переїхати від спонсорів

Українським біженцям у Британії допоможуть переїхати від спонсорів в окреме житло. У графстві Ноттінгемшир влада виділить додаткові кошти для облаштування українців у нових оселях.

Плануэться видавати ваучери на меблі та побутову техніку вартістю у кілька сотень євро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на newarkadvertiser.co.uk.

Українські біженці можуть жити і працювати у Британії упродовж трьох років і мати доступ до пільг, медичної допомоги, працевлаштування та іншої підтримки.

Переважну більшість українських біженців у Британії прихистили місцеві родини за спонсорською програмою Homes For Ukraine. Втім, тривалість такої підтримки була розрахована на 6 місяців. Чимало українців продовжують жити із британськими родинами і після цього терміну.

Зокрема, у серпні 2023 року в Ноттінгемширі все ще жили 496 українців із 276 спонсорами. Загалом 221 із них були спонсорами упродовж шести місяців або довше.

Тому в Ноттінгемширі вирішили допомогти біженцям знайти житло, а для цього нададуть підтримку – ваучери на побутову техніку та меблі. На це місцева влада виділить до 450 000 фунтів стерлінгів (519 тис. євро). Програма підтримки ваучерами розрахована на українців, які переїжджатимуть у нові домівки з жовтня 2023 року по березень 2024 року.

Фото: Українці у британській сім'ї (gettyimages.com)

Кожній родині біженців буде запропоновано ваучери на суму до 900 фунтів стерлінгів на побутову техніку та до 700 фунтів стерлінгів – на меблі.

"Багато українських біженців стикаються зі значними фінансовими та культурними бар’єрами, шукаючи альтернативне житло. У багатьох домогосподарствах є діти або немовлята, які потребують здорового середовища для розвитку. Доступ до безпечного зберігання їжі, приготування їжі та прання одягу є основними правами, на які мають право всі біженці", – зазначається у документі ради.

Зазначається, що біженці часто не мають фінансів, щоб самостійно придбати ці блага. Наразі рада розглядає заявки на витрати на харчування, транспортні збори, плату за освіту, побутову техніку та меблі.

У Великій Британії майже дві третини українців з моменту переїзду навесні почали працювати. Найбільше - в Лондоні. Але біженці рідко працюють за своєю основною спеціальністю.

Близько 100 000 біженців повинні будуть покинути Британію у 2025 році. Від британського уряду вимагали роз’яснити, що відбудеться після завершення терміну дії трирічних віз українських біженців.