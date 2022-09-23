"Добре, що українці залишаться". Як поляки ставляться до наших біженців

В Польщі провели опитування про те, як змінилося ставлення поляків до біженців з України за півроку війни. Результати дослідників здивували, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Настрої у Польщі вивчала міжнародна організація Ipsos для OKO.press.

"Ми боїмося негативних тенденцій у ставленні до біженців"

Після великої хвилі допомоги українцям в березні та квітні експерти стали побоюватися, що в польському суспільстві назріває невдоволення.

Тому в останньому опитуванні Ipsos поляків запитали, що вони думають про майбутнє країни з великою кількістю біженців.

На запитання "Якби люди з України, які зараз перебувають у Польщі, залишилися у Польщі на багато років, було б це добре чи погано для Польщі?", дослідники отримали неочікувані результати.

Більшість відповідей полягала в тому, що це добре, що українці залишаться в Польщі:

"безумовно добре" — вибрали 14%;

"скоріше добре" — 51%.

Загалом "за" - дві третини респондентів (65%). Лише 27% опитаних відповіли негативно.

Фото: Виявлення солідарності з українцями у школі Польщі (gettyimages.com)

Таке опитування проводилося вдруге. Перше було в травні 2022 року.

Виявилося, що результат майже ідентичний, зміна ставлення не є статистично значущою. У травні "добре" вибирали 67%, зараз 65%, "погано"– у травні 24%, а тепер 27%.

Мирослава Керик, голова фундації "Український дім", історик, соціолог, спеціаліст з питань міграції та української громади в Польщі, позитивно вражена результатами опитування:

"Ми боялися і продовжуємо боятися негативних тенденцій у підході до біженців, особливо через погіршення економічної ситуації. Люди впевнені, що причиною подорожчання є війна в Україні. Особливо ті, хто заробляє менше, живе в менших містах і селах, має обмежений доступ до державних послуг і може перенести свою гіркоту на українців", - зазначила фахівець.

Вона сподівається, що держава підтримає цих людей настільки, щоб не допустити зростання їхньої неприязні до біженців.

Масштаби міграції та облаштування українців у Польщі

З початку війни в Україні до Польщі в'їхало понад 6,2 мільйона осіб. Польсько-український кордон і досі перетинають близько 20 тисяч біженців на день. Однак рух транспорту відбувається в обох напрямках.

Фото: Українські біженці на кордоні в Польщі (twitter.com/straz_graniczna)

З 24 лютого 2022 року відбулося 4,5 млн поїздок в Україну. Таким чином, баланс прикордонного руху становить 1,7 млн. Орієнтовно, в Польщі залишаються близько 2 млн втікачів від війни.

До польських шкіл пішли навчатися близько 200 тис. учнів. Вдома навчається удвічі більше. За останніми даними, понад 1,3 мільйона українців отримали номер PESEL, який дозволяє їм отримати виплати на дітей 500 злотих на місяць і полегшує початок роботи.

Дані соціального захисту ZUS показують, що в Польщі працевлаштовується все більше іноземців - вони становлять 6,2% від усіх застрахованих. За даними міністерства сім'ї та соціальної політики, з початку війни в Україні вже приступили до роботи щонайменше 420 тисяч біженців.

Фото: Значна частина біженок влаштувалися на роботу (gettyimages.com)

Українців сприймають як конкурентів на ринку праці

Серед опитаних, які висловилися проти тривалого проживання українців у Польщі, людей із базовою та неповною середньою освітою було аж 44%.

Найменш освічені люди можуть бути стурбовані своїм становищем на роботі, припускають автори дослідження. Для порівняння – серед людей з вищою освітою "проти" українців у Польщі лише 24%.

За поділом за професіями найбільше небажання до присутності українців виявили такі категорії респондентів:

фермери – 43%;

працівники робочих спеціальностей – 40%;

директори організацій – 18%;

власники бізнесу – 17%.

Дослідники припускають, що більшість респондентів, мабуть, розуміють, що велика кількість нових мешканців є для Польщі не лише викликом, а й можливістю. Бо з прийняттям відповідних системних рішень у сфері ЖКГ, освіти, ринку праці, охорони здоров’я та культури перебування українців у Польщі може бути корисним.

Нагадаємо, ми писали, що думають українці про поляків, німців та росіян.