Для дітей у Карпатах відкриють безкоштовний літній табір: як записатися

Українські діти, які постраждали від війни, можуть безкоштовно відпочити в літньому таборі у Карпатах. Зміни розраховані на 14 днів.
Учасниками кемпу можуть стати діти з деокупованих територій, з родин переселенців, військовослужбовців та волонтерів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку організації "СОС Дитячі містечка".
"Кемп СОС Дитячі Містечка – це 14-денний ресурсний проект, який спрямований на психологічну підтримку, відпочинок та відновлення дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії в Україні", – зазначають в організації.
Місце проведення літнього кемпу: село Горбок в Іршавському районі Закарпатської області. Дітей забезпечать 5-разовим харчуванням. Проживання у 3-5-місних номерах із санвузлом.
Розклад змін:
Зареєструватися можна за посиланням.
Програма розрахована на дітей віком від 7 до 17 років. Учасниками кемпу можуть стати діти з таких категорій:
Повторна участь для дітей, які були учасниками кемпу у 2022-23 роках, можлива, але за умови не більше 10% від загальної кількості учасників зміни.
Відбір дітей проводиться поступово, на кожну зміну окремо. Погодження участі відбуватиметься впродовж за 15-10 днів до початку кожного нового заїзду.
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