Для дітей у Карпатах відкриють безкоштовний літній табір: як записатися

Українські діти, які постраждали від війни, можуть безкоштовно відпочити в літньому таборі у Карпатах. Зміни розраховані на 14 днів.

Учасниками кемпу можуть стати діти з деокупованих територій, з родин переселенців, військовослужбовців та волонтерів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку організації "СОС Дитячі містечка".

Де і коли організують безкоштовний табір для дітей

"Кемп СОС Дитячі Містечка – це 14-денний ресурсний проект, який спрямований на психологічну підтримку, відпочинок та відновлення дітей, які постраждали внаслідок російської військової агресії в Україні", – зазначають в організації.

Місце проведення літнього кемпу: село Горбок в Іршавському районі Закарпатської області. Дітей забезпечать 5-разовим харчуванням. Проживання у 3-5-місних номерах із санвузлом.

Розклад змін:

з 1 по 14 червня;

з 17 по 30 червня;

з 7 по 20 липня;

з 24 липня по 6 серпня;

з 13 по 25 серпня;

з 29 серпня по 11 вересня.

Зареєструватися можна за посиланням.

Фото: Проживання в дитячому таборі (gettyimages.com)

Хто може стати учасником літнього табору

Програма розрахована на дітей віком від 7 до 17 років. Учасниками кемпу можуть стати діти з таких категорій:

з деокупованих територій;

з родин внутрішньо переміщених осіб;

діти військовослужбовців та волонтерів;

з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

діти опікунів і усиновителів;

діти, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії;

діти з інвалідністю, особливостями розвитку.

Повторна участь для дітей, які були учасниками кемпу у 2022-23 роках, можлива, але за умови не більше 10% від загальної кількості учасників зміни.

Відбір дітей проводиться поступово, на кожну зміну окремо. Погодження участі відбуватиметься впродовж за 15-10 днів до початку кожного нового заїзду.

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