RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для детей в Карпатах откроют бесплатный летний лагерь: как записаться

Фото: Отдых в летнем лагере (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские дети, пострадавшие от войны, могут бесплатно отдохнуть в летнем лагере в Карпатах. Смены рассчитаны на 14 дней.

Участниками кемпа могут стать дети с деоккупированных территорий, из семей переселенцев, военнослужащих и волонтеров, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу организации "СОС Детские Городки".

Где и когда организуют бесплатный лагерь для детей

"Кемп СОС Детские Городки – это 14-дневный ресурсный проект, который направлен на психологическую поддержку, отдых и восстановление детей, пострадавших в результате российской военной агрессии в Украине", – отмечают в организации.

Место проведения летнего кемпа: село Горбок в Иршавском районе Закарпатской области. Детей обеспечат 5-разовым питанием. Проживание в 3-5-местных номерах с санузлом.

Расписание смен:

  • с 1 по 14 июня;
  • с 17 по 30 июня;
  • с 7 по 20 июля;
  • с 24 июля по 6 августа;
  • с 13 по 25 августа;
  • с 29 августа по 11 сентября.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Фото: Проживание в детском лагере (gettyimages.com)

Кто может стать участником летнего лагеря

Программа рассчитана на детей от 7 до 17 лет. Участниками кемпа могут стать дети из следующих категорий:

  • с деоккупированных территорий;
  • из семей внутренне перемещенных лиц;
  • дети военнослужащих и волонтеров;
  • из приемных семей и детских домов семейного типа;
  • дети опекунов и усыновителей;
  • дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия;
  • дети с инвалидностью, особенностями развития.

Повторное участие для детей, которые были участниками кемпа в 2022-23 годах, возможно, но при условии не более 10% от общего количества участников смены.

Отбор детей производится постепенно, на каждую смену в отдельности. Согласование участия будет происходить за 15-10 дней до начала каждого нового заезда.

Напомним, мы писали, куда и как путешествуют украинцы в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітиТуризмКарпаты