ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дім на рік. Сотні біженців поселять у п'ятизірковому готелі у центрі Відня

Новость на русском →
Четвер 10 листопада 2022 15:41
Дім на рік. Сотні біженців поселять у п'ятизірковому готелі у центрі Відня Фото: Готель у Відні, куди селять українців (gerstner-hotels.at)
Автор: Ольга Маджумдар

У столиці Австрії українських біженців селять в елітний готель у центрі міста. У номерах 5-зіркового закладу збираються розмістити 350 жінок із дітьми.

Майже сотня українців уже заселилися, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на krone.at.

Зазначається, що проблеми з розміщенням біженців в Австрії посилюються – федеральні землі обговорюють варіанти розселення українців до наметових таборів чи модульних будинків.

За даними влади, близько 80% українських біженців розміщені у приватних будинках чи квартирах, але через зростання цін ситуація з такою нерухомістю також стає критичною.

У Відні живуть 26 тисяч українців, які втекли від війни. Незначна частина їх – у державному житлі.

Зараз у столиці запускають новий проект житлової допомоги нашим співгромадянам – 5-зірковий готель Hotel de France, що стояв порожній, у центрі міста віддали для проживання українок з дітьми.

Дім на рік. Сотні біженців поселять у п'ятизірковому готелі у центрі Відня

Фото: Українок із дітьми розмістять у номерах готелю, що стояв порожній (gerstner-hotels.at)

Зазначається, що в новому будинку буде розміщено до 350 жінок та дітей. За останні кілька днів до нових кімнат уже оселилися 80 людей.

Договір між приватними фондами та власником власності був укладений на дев'ять місяців з можливістю продовження на три місяці.

Нагадаємо, ми писали, що одна із найбагатших країн продовжила статус українців ще на рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Ще один шлях до ЄС. Як стара залізниця змінить зв'язки між країнами
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Людмила Кузюк
Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії
Людмила Кузюк
спеціально для РБК-Україна
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Всі точки зору