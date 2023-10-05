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Десятки тисяч українців у Чехії мають право на особливі пільги: про що йдеться

Четвер 05 жовтня 2023 14:59
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Десятки тисяч українців у Чехії мають право на особливі пільги: про що йдеться Фото: Українці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Програма допомоги українським біженцям у Чехії передбачає надання безкоштовного житла та медичного страхування на 150 днів. На подальшу підтримку держави можуть претендувати вразливі особи.

Хто має право користуватися особливими пільгами та скільки таких біженців у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

За даними Мінпраці, на початок вересня в Чехії налічувалося майже 70 тисяч українців, які підтвердили вразливість. Це означає, що держава не обмежує фінансування їхнього проживання та медичного страхування 5 місяцями.

До вразливих осіб відносяться:

  • діти до 18 років;
  • студенти до 26 років, які навчаються у чеському виші;
  • особи, що доглядають за дитиною до 6 років;
  • вагітні;
  • особи, старше 65 років;
  • особи з інвалідністю та ті, що доглядають за ними;
  • зареєстровані у центрі зайнятості (для безкоштовного медичного страхування).

Біженцям, які вразливі за віком, підтверджувати нічого не потрібно. Решті треба надати відповідні довідки в електронній формі.

Вразливі люди можуть отримати такі пільги:

  • оплата медичного страхування;
  • безкоштовне житло. Держава оплачує проживання тільки вразливої особи, наприклад, дитини. Інші члени сім'ї після 150 днів мають платити за своє розміщення;
  • фінансову допомогу у розмірі прожиткового мінімуму і після 6 місяців у країні – 4 860 чеських крон (7675 грн), тоді як іншим категоріям біженців її скоротять до 3 130 чеських крон (4943 грн).
  • доросла людина з інвалідністю буде отримувати 7 290 чеських крон (11513 грн), дитина з інвалідністю – 5232 чеських крон (8263 грн).

Нагадаємо, ми писали, що у Празі скасували пільговий проїзд для українців. Вартість проїзних повернеться до стандартних цін для чехів.

Також повідомляли, які доходи треба вказувати біженцям для отримання виплат у Чехії. Враховуватимуться надходження на українські картки.

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