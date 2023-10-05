ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Десятки тысяч украинцев в Чехии имеют право на особые льготы: о чем идет речь

Четверг 05 октября 2023 14:59
UA EN RU
Десятки тысяч украинцев в Чехии имеют право на особые льготы: о чем идет речь Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Программа помощи украинским беженцам в Чехии предусматривает предоставление бесплатного жилья и медицинского страхования на 150 дней. На дальнейшую поддержку государства могут претендовать уязвимые лица.

Кто имеет право пользоваться особыми льготами и сколько таких беженцев в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

По данным Минтруда, на начало сентября в Чехии насчитывалось почти 70 тысяч украинцев, подтвердивших уязвимость. Это означает, что государство не ограничивает финансирование их проживания и медицинского страхования 5 месяцами.

К уязвимым лицам относятся:

  • дети младше 18 лет;
  • студенты до 26 лет, обучающиеся в чешском вузе;
  • лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет;
  • беременные;
  • лица старше 65 лет;
  • лица с инвалидностью и ухаживающие за ними;
  • зарегистрированные в центре занятости (для бесплатного медицинского страхования).

Беженцам, уязвимым по возрасту, подтверждать ничего не нужно. Остальным следует предоставить соответствующие справки в электронной форме.

Уязвимые люди могут получить следующие льготы:

  • оплата медицинского страхования;
  • бесплатное жилье. Государство оплачивает проживание только уязвимого лица, например, ребенка. Остальные члены семьи после 150 дней должны платить за свое размещение;
  • финансовая помощь в размере прожиточного минимума и после 6 месяцев в стране – 4 860 чешских крон (7675 грн), тогда как другим категориям беженцев ее сократят до 3 130 чешских крон (4943 грн).
  • взрослый человек с инвалидностью будет получать 7290 чешских крон (11513 грн), ребенок с инвалидностью – 5232 чешских крон (8263 грн).

Напомним, мы писали, что в Праге отменили льготный проезд для украинцев. Стоимость проездных вернется к стандартным ценам для чехов.

Также сообщалось, какие доходы нужно указывать беженцам для получения выплат в Чехии. Будут учитываться поступления на украинские карты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия виплати пільги
Отдых в Украине
Мнения
Виктор Шатров
Бассейны и спа. Сколько стоит отдых на термальных водах Закарпатья осенью
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Олег Васильев
Расписание на осень. Как доехать до Варшавы и Хелма из Украины: советы
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Алексей Войцеховский
Настоящее сердце Гуцульщины. Во сколько обойдется отдых в Верховине осенью
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Ирина Савина
Проезд за 49 евро. В каких странах ЕС действуют бюджетные абонементы за транспорт
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения