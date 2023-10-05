Десятки тысяч украинцев в Чехии имеют право на особые льготы: о чем идет речь

Программа помощи украинским беженцам в Чехии предусматривает предоставление бесплатного жилья и медицинского страхования на 150 дней. На дальнейшую поддержку государства могут претендовать уязвимые лица.

Кто имеет право пользоваться особыми льготами и сколько таких беженцев в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

По данным Минтруда, на начало сентября в Чехии насчитывалось почти 70 тысяч украинцев, подтвердивших уязвимость. Это означает, что государство не ограничивает финансирование их проживания и медицинского страхования 5 месяцами.

К уязвимым лицам относятся:

дети младше 18 лет;

студенты до 26 лет, обучающиеся в чешском вузе;

лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет;

беременные;

лица старше 65 лет;

лица с инвалидностью и ухаживающие за ними;

зарегистрированные в центре занятости (для бесплатного медицинского страхования).

Беженцам, уязвимым по возрасту, подтверждать ничего не нужно. Остальным следует предоставить соответствующие справки в электронной форме.

Уязвимые люди могут получить следующие льготы:

оплата медицинского страхования;

бесплатное жилье. Государство оплачивает проживание только уязвимого лица, например, ребенка. Остальные члены семьи после 150 дней должны платить за свое размещение;

финансовая помощь в размере прожиточного минимума и после 6 месяцев в стране – 4 860 чешских крон (7675 грн), тогда как другим категориям беженцев ее сократят до 3 130 чешских крон (4943 грн).

взрослый человек с инвалидностью будет получать 7290 чешских крон (11513 грн), ребенок с инвалидностью – 5232 чешских крон (8263 грн).

Напомним, мы писали, что в Праге отменили льготный проезд для украинцев. Стоимость проездных вернется к стандартным ценам для чехов.

Также сообщалось, какие доходы нужно указывать беженцам для получения выплат в Чехии. Будут учитываться поступления на украинские карты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.