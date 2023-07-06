Десятки професій. На які вакансії у Данії шукають іноземних співробітників

У Данії залишається актальною проблема нестачі робочих рук. Тому уряд опублікував перелік професій, для яких шукають іноземних робітників.

Із 1 липня 2023 року набули чинності два нові списки співробітників – із вищою та спеціальною освітою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Уряд схвалив 30 найменувань посад для найму іноземців із вищою освітою,а для іноземних кваліфікованих працівників відкрито 36 посад. На такі вакансії буде дозволено запрошувати іноземців упродовж 2 років.

Іноземці, яким пропонується робота зі списку для фахівців із вищою освітою, можуть подати заяву на отримання посвідки на проживання, а також дозволу на роботу в Данії на підставі схеми "Позитивний список".

Щоб претендувати на роботу та переїхати до Данії, заявник повинен мати освітній ценз. Також – пропозицію про роботу, щоб можна було подати заяву на данську робочу візу.

У списку вакансій для іноземців із вищою освітою такі: менеджери в галузі продуктів та послуг, інженери, хіміки зі ступенем магістра, лікарі, викладачі, аудитори, економісти, фахівці IT-сфери.

Для людей із середньою спеціальною освітою будуть доступні такі вакансії: лаборант, технічний дизайнер, логіст, юрист, сімейний консультант, кухар, бухгалтер та секретар, перукар, садівник, сантехнік.

Всім іноземцям платитимуть зарплату за данськими стандартами.

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