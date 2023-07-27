UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Десятки мільйонів пасажирів. Названі найбільш завантажені аеропорти Європи

Фото: Пасажири в аеропорту Лондона (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Міжнародна рада аеропортів (ACI World) опублікувала нові дані про трафік в аеропортах світу. Найкращі повітряні ворота в Європі обслужили десятки мільйонів пасажирів у 2022 році.

Які європейські аеропорти мали найбільший трафік пасажирів, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Найбільш завантаженим у європейському регіоні виявився аеропорт Стамбула. У 2022 році там було зареєстровано понад 64,2 млн пасажирів. У міжнародному рейтингу аеропорт Стамбула зараз посідає 7 місце, у 2021 році – лише 14-те.

Аеропорт Лондона – на другому місці за трафіком пасажирів у Європі та на восьмому – в світі. У 2022 році через ці повітряні ворота пройшли 61,6 млн людей, тоді як у 2021 році –19,3 млн пасажирів.

Аеропорт Парижа є третім за завантаженістю аеропортом у Європі та десятим у світі. У 2022 році там прийняли 57,4 млн пасажирів.

Фото: Аеропорт Стамбула (gettyimages.com)

Також до топ-5 найбільш завантажених аеропортів Європи входять повітряні ворота Амстердама (52,4 млн пасажирів) та Мадрида (50,6 млн людей). В цих країнах пасажиропотік аеропортів за рік зріс більше, ніж удвічі.

На шостому місці опинився німецький аеропорт Франкфурта, який у 2022 році прийняв 48,9 млн пасажирів. Порівняно з іншими європейськими аеропортами, там трафік зріс за рік лише на 24,4%.

Нагадаємо, ми писали, що пасажирів у Європі попереджають про проблеми в аеропортах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛондонСтамбулаеропортпасажири