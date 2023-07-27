Десятки мільйонів пасажирів. Названі найбільш завантажені аеропорти Європи

Міжнародна рада аеропортів (ACI World) опублікувала нові дані про трафік в аеропортах світу. Найкращі повітряні ворота в Європі обслужили десятки мільйонів пасажирів у 2022 році.

Які європейські аеропорти мали найбільший трафік пасажирів, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Найбільш завантаженим у європейському регіоні виявився аеропорт Стамбула. У 2022 році там було зареєстровано понад 64,2 млн пасажирів. У міжнародному рейтингу аеропорт Стамбула зараз посідає 7 місце, у 2021 році – лише 14-те.

Аеропорт Лондона – на другому місці за трафіком пасажирів у Європі та на восьмому – в світі. У 2022 році через ці повітряні ворота пройшли 61,6 млн людей, тоді як у 2021 році –19,3 млн пасажирів.

Аеропорт Парижа є третім за завантаженістю аеропортом у Європі та десятим у світі. У 2022 році там прийняли 57,4 млн пасажирів.

Фото: Аеропорт Стамбула (gettyimages.com)

Також до топ-5 найбільш завантажених аеропортів Європи входять повітряні ворота Амстердама (52,4 млн пасажирів) та Мадрида (50,6 млн людей). В цих країнах пасажиропотік аеропортів за рік зріс більше, ніж удвічі.

На шостому місці опинився німецький аеропорт Франкфурта, який у 2022 році прийняв 48,9 млн пасажирів. Порівняно з іншими європейськими аеропортами, там трафік зріс за рік лише на 24,4%.

Нагадаємо, ми писали, що пасажирів у Європі попереджають про проблеми в аеропортах.