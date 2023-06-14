Дешевше 10 євро. В Німеччині запустили нову акцію з квитками на потяги

Фото: Потяг Deutsche Bahn на станціх в Берліні (unsplash.com)

Німецька залізниця Deutsche Bahn оголосила, що цього літа пасажири зможуть придбати квитки вартістю менш як 10 євро на деякі поїздки ICE (Inter City Express) на короткі відстані.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Berliner Morgenpost.

Квитки по 10 євро в Німеччині: куди можна поїхати

Німецька залізниця оголосила про нову літню пропозицію, яка діятиме обмежений час. У період з 11 червня по 31 липня 2023 року пасажири зможуть придбати квитки всього за 9,90 євро на коротші поїздки в поїздах ICE (Inter City Express, якими управляє Deutsche Bahn). Включаючи, але не обмежуючись, такими маршрутами:

між Кельном і Дюссельдорфом;

Гамбургом і Бременом;

Дрезденом і Лейпцигом;

Аугсбургом і Мюнхеном.

Дешеві квитки продаватимуть лише для поїздок у вагонах другого класу. Кількість квитків обмежать: загалом Deutsche Bahn випустить 1 мільйон таких квитків для продажу в рамках літньої акції.

Якщо у пасажира у BahnCard 25 або 50, є можливість отримати додаткові знижки. Таким чином коротка поїздка може коштувати близько 7,4 євро.

Ця акція діє обмежений період, а тим часом в Німеччині можна придбати бюджетний проїзний за 49 євро. Із Deutschlandticket можна місяць подорожувати всією країною.

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