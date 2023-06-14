Дешевле 10 евро. В Германии запустили новую акцию с билетами на поезда

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn объявила, что этим летом пассажиры смогут приобрести билеты стоимостью менее 10 евро на некоторые поездки ICE (Inter City Express) на короткие расстояния.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Билеты по 10 евро в Германии: куда можно поехать

Немецкая железная дорога объявила о новом летнем предложении, которое будет действовать ограниченное время. В период с 11 июня по 31 июля 2023 года пассажиры смогут приобрести билеты всего за 9,90 евро на более короткие поездки в поездах ICE (Inter City Express, управляемых Deutsche Bahn). Включая, но не ограничиваясь, следующими маршрутами:

между Кельном и Дюссельдорфом;

Гамбургом и Бременом;

Дрезденом и Лейпцигом;

Аугсбургом и Мюнхеном.

Дешевые билеты будут продавать только для поездок в вагонах второго класса. Количество билетов ограничат: в общей сложности Deutsche Bahn выпустит 1 миллион таких билетов для продажи в рамках летней акции.

Если у пассажира в BahnCard 25 или 50 есть возможность получить дополнительные скидки. Таким образом, короткая поездка может стоить около 7,4 евро.

Эта акция действует ограниченный период, а между тем в Германии можно приобрести бюджетный проездной за 49 евро. С Deutschlandticket можно месяц путешествовать по всей стране.

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