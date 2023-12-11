Дешеві подорожі влітку. Ryanair додасть десятки нових рейсів по Європі

Подорожувати до популярних туристичних локацій можна дешевше, якщо літати з бюджетними авіакомпаніями. Лоукостер Ryanair запускає десятки нових рейсів у Європі.

Куди можна буде полетіти за бюджетними квитками, РБК-Україна розповідає з посиланням lowcostavia.com.ua.

Ірландська авіакомпанія Ryanair збільшує географію польотів та додає нові маршрути на 2024 рік. Зокрема заплановані нові 30 рейсів із семи європейських країн. На березень-липень 2024 року з'являться перельоти із Іспанії, Італії, Греції, Кіпру, Франції, Данії та Британії.

У розкладі авіаперевізника з'явилися такі напрямки:

Італія:

Барі – Афіни з 1 квітня;

Барі – Родос із 4 травня;

Бриндізі – Трієст з 3 квітня;

Катанія – Геракліон з 2 червня;

Рим – Гетеборг з 31 березня;

Піза – Загреб із 31 березня;

Піза – Каунас із 31 березня.

Іспанія:

Аліканте – Кардіфф з 4 квітня;

Аліканте – Мюнстер з 31 березня;

Аліканте – Загреб з 2 квітня;

Аліканте – Норідж із 1 квітня;

Барселона – Задар з 2 червня;

Жирона – Падерборн з 31 березня;

Жирона – Пардубіце з 31 березня;

Жирона – Загреб з 1 квітня;

Лансароте – Марракеш з 3 червня;

Малага – Острава з 3 червня;

Пальма де Майорка – Загреб з 31 березня;

Пальма де Майорка – Лондон Лутон з 31 березня;

Пальма де Майорка – Ексетер з 2 травня;

Севілья – Трієст з 1 квітня;

Фуертевентура – Брістоль з 1 липня.

Фото: Краєвид в Аліканте (pixabay.com)

Греція:

Родос – Корк з 1 червня.

Велика Британія

Норідж – Фару – з 1 квітня;

Норідж – Мальта – з 1 квітня.

Франція:

Брюссель – Корк із 31 березня;

Бове – Бірмінгем із 31 березня;

Марсель – Загреб із 31 березня.

Кіпр:

Пафос – Бірмінгем із 5 квітня.

Данія:

Копенгаген – Брістоль із 31 березня.

Ціни на квитки – за доступною ціною. Наприклад, у червні із Чехії до Іспанії (Острава – Малага) можна полетіти за ціною у 65 євро, у квітні із Загреба (Хорватія) до Аліканте (Іспанія) – за 49 євро.

Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

Також ми розповідали, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна буде полетіти до Йорданії.