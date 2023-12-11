Дешеві подорожі влітку. Ryanair додасть десятки нових рейсів по Європі
Подорожувати до популярних туристичних локацій можна дешевше, якщо літати з бюджетними авіакомпаніями. Лоукостер Ryanair запускає десятки нових рейсів у Європі.
Куди можна буде полетіти за бюджетними квитками, РБК-Україна розповідає з посиланням lowcostavia.com.ua.
Ірландська авіакомпанія Ryanair збільшує географію польотів та додає нові маршрути на 2024 рік. Зокрема заплановані нові 30 рейсів із семи європейських країн. На березень-липень 2024 року з'являться перельоти із Іспанії, Італії, Греції, Кіпру, Франції, Данії та Британії.
У розкладі авіаперевізника з'явилися такі напрямки:
Італія:
- Барі – Афіни з 1 квітня;
- Барі – Родос із 4 травня;
- Бриндізі – Трієст з 3 квітня;
- Катанія – Геракліон з 2 червня;
- Рим – Гетеборг з 31 березня;
- Піза – Загреб із 31 березня;
- Піза – Каунас із 31 березня.
Іспанія:
- Аліканте – Кардіфф з 4 квітня;
- Аліканте – Мюнстер з 31 березня;
- Аліканте – Загреб з 2 квітня;
- Аліканте – Норідж із 1 квітня;
- Барселона – Задар з 2 червня;
- Жирона – Падерборн з 31 березня;
- Жирона – Пардубіце з 31 березня;
- Жирона – Загреб з 1 квітня;
- Лансароте – Марракеш з 3 червня;
- Малага – Острава з 3 червня;
- Пальма де Майорка – Загреб з 31 березня;
- Пальма де Майорка – Лондон Лутон з 31 березня;
- Пальма де Майорка – Ексетер з 2 травня;
- Севілья – Трієст з 1 квітня;
- Фуертевентура – Брістоль з 1 липня.
Фото: Краєвид в Аліканте (pixabay.com)
Греція:
- Родос – Корк з 1 червня.
Велика Британія
- Норідж – Фару – з 1 квітня;
- Норідж – Мальта – з 1 квітня.
Франція:
- Брюссель – Корк із 31 березня;
- Бове – Бірмінгем із 31 березня;
- Марсель – Загреб із 31 березня.
Кіпр:
- Пафос – Бірмінгем із 5 квітня.
Данія:
- Копенгаген – Брістоль із 31 березня.
Ціни на квитки – за доступною ціною. Наприклад, у червні із Чехії до Іспанії (Острава – Малага) можна полетіти за ціною у 65 євро, у квітні із Загреба (Хорватія) до Аліканте (Іспанія) – за 49 євро.
Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.
Також ми розповідали, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна буде полетіти до Йорданії.