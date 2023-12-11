Дешевые путешествия летом. Ryanair добавит десятки новых рейсов по Европе
Путешествовать в популярные туристические локации можно дешевле, если летать с бюджетными авиакомпаниями. Лоукостер Ryanair запускает десятки новых рейсов по Европе.
Куда можно будет улететь по бюджетным билетам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой lowcostavia.com.ua.
Ирландская авиакомпания Ryanair увеличивает географию полетов и добавляет новые маршруты на 2024 год. В частности, запланированы новые 30 рейсов из семи европейских стран. На март-июль 2024 года появятся перелеты из Испании, Италии, Греции, Кипра, Франции, Дании и Британии.
В расписании авиаперевозчика появились следующие направления:
Италия:
- Бари – Афины с 1 апреля;
- Бари – Родос с 4 мая;
- Бриндизи – Триест с 3 апреля;
- Катания – Гераклион со 2 июня;
- Рим – Гетеборг с 31 марта;
- Пиза – Загреб с 31 марта;
- Пиза – Каунас с 31 марта.
Испания:
- Аликанте – Кардифф с 4 апреля;
- Аликанте – Мюнстер с 31 марта;
- Аликанте – Загреб со 2 апреля;
- Аликанте – Норидж с 1 апреля;
- Барселона – Задар со 2 июня;
- Жирона – Падерборн с 31 марта;
- Жирона – Пардубице с 31 марта;
- Жирона – Загреб с 1 апреля;
- Лансароте – Марракеш с 3 июня;
- Малага – Острава с 3 июня;
- Пальма де Майорка – Загреб с 31 марта;
- Пальма де Майорка – Лондон Лутон с 31 марта;
- Пальма де Майорка – Эксетер со 2 мая;
- Севилья – Триест с 1 апреля;
- Фуэртевентура – Бристоль с 1 июля.
Фото: Пейзаж в Аликанте (pixabay.com)
Греция:
- Родос – Корк с 1 июня.
Великобритания
- Норидж – Фару – с 1 апреля;
- Норидж – Мальта – с 1 апреля.
Франция:
- Брюссель – Корк с 31 марта;
- Бове – Бирмингем с 31 марта;
- Марсель – Загреб с 31 марта.
Кипр:
- Пафос – Бирмингем с 5 апреля.
Дания:
- Копенгаген – Бристоль с 31 марта.
Цены на билеты – по доступной цене. Например, в июне из Чехии в Испанию (Острава – Малага) можно полететь по цене 65 в евро, в апреле из Загреба (Хорватия) в Аликанте (Испания) – за 49 евро.
Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.
Также мы рассказывали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.