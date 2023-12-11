Дешевые путешествия летом. Ryanair добавит десятки новых рейсов по Европе

Путешествовать в популярные туристические локации можно дешевле, если летать с бюджетными авиакомпаниями. Лоукостер Ryanair запускает десятки новых рейсов по Европе.

Куда можно будет улететь по бюджетным билетам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой lowcostavia.com.ua.

Ирландская авиакомпания Ryanair увеличивает географию полетов и добавляет новые маршруты на 2024 год. В частности, запланированы новые 30 рейсов из семи европейских стран. На март-июль 2024 года появятся перелеты из Испании, Италии, Греции, Кипра, Франции, Дании и Британии.

В расписании авиаперевозчика появились следующие направления:

Италия:

Бари – Афины с 1 апреля;

Бари – Родос с 4 мая;

Бриндизи – Триест с 3 апреля;

Катания – Гераклион со 2 июня;

Рим – Гетеборг с 31 марта;

Пиза – Загреб с 31 марта;

Пиза – Каунас с 31 марта.

Испания:

Аликанте – Кардифф с 4 апреля;

Аликанте – Мюнстер с 31 марта;

Аликанте – Загреб со 2 апреля;

Аликанте – Норидж с 1 апреля;

Барселона – Задар со 2 июня;

Жирона – Падерборн с 31 марта;

Жирона – Пардубице с 31 марта;

Жирона – Загреб с 1 апреля;

Лансароте – Марракеш с 3 июня;

Малага – Острава с 3 июня;

Пальма де Майорка – Загреб с 31 марта;

Пальма де Майорка – Лондон Лутон с 31 марта;

Пальма де Майорка – Эксетер со 2 мая;

Севилья – Триест с 1 апреля;

Фуэртевентура – Бристоль с 1 июля.

Фото: Пейзаж в Аликанте (pixabay.com)

Греция:

Родос – Корк с 1 июня.

Великобритания

Норидж – Фару – с 1 апреля;

Норидж – Мальта – с 1 апреля.

Франция:

Брюссель – Корк с 31 марта;

Бове – Бирмингем с 31 марта;

Марсель – Загреб с 31 марта.

Кипр:

Пафос – Бирмингем с 5 апреля.

Дания:

Копенгаген – Бристоль с 31 марта.

Цены на билеты – по доступной цене. Например, в июне из Чехии в Испанию (Острава – Малага) можно полететь по цене 65 в евро, в апреле из Загреба (Хорватия) в Аликанте (Испания) – за 49 евро.

Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.