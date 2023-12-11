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Дешевые путешествия летом. Ryanair добавит десятки новых рейсов по Европе

Понедельник 11 декабря 2023 16:20
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Дешевые путешествия летом. Ryanair добавит десятки новых рейсов по Европе Фото: Пассажиры авиакомпании Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Путешествовать в популярные туристические локации можно дешевле, если летать с бюджетными авиакомпаниями. Лоукостер Ryanair запускает десятки новых рейсов по Европе.

Куда можно будет улететь по бюджетным билетам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой lowcostavia.com.ua.

Ирландская авиакомпания Ryanair увеличивает географию полетов и добавляет новые маршруты на 2024 год. В частности, запланированы новые 30 рейсов из семи европейских стран. На март-июль 2024 года появятся перелеты из Испании, Италии, Греции, Кипра, Франции, Дании и Британии.

В расписании авиаперевозчика появились следующие направления:

Италия:

  • Бари – Афины с 1 апреля;
  • Бари – Родос с 4 мая;
  • Бриндизи – Триест с 3 апреля;
  • Катания – Гераклион со 2 июня;
  • Рим – Гетеборг с 31 марта;
  • Пиза – Загреб с 31 марта;
  • Пиза – Каунас с 31 марта.

Испания:

  • Аликанте – Кардифф с 4 апреля;
  • Аликанте – Мюнстер с 31 марта;
  • Аликанте – Загреб со 2 апреля;
  • Аликанте – Норидж с 1 апреля;
  • Барселона – Задар со 2 июня;
  • Жирона – Падерборн с 31 марта;
  • Жирона – Пардубице с 31 марта;
  • Жирона – Загреб с 1 апреля;
  • Лансароте – Марракеш с 3 июня;
  • Малага – Острава с 3 июня;
  • Пальма де Майорка – Загреб с 31 марта;
  • Пальма де Майорка – Лондон Лутон с 31 марта;
  • Пальма де Майорка – Эксетер со 2 мая;
  • Севилья – Триест с 1 апреля;
  • Фуэртевентура – Бристоль с 1 июля.

Дешевые путешествия летом. Ryanair добавит десятки новых рейсов по ЕвропеФото: Пейзаж в Аликанте (pixabay.com)

Греция:

  • Родос – Корк с 1 июня.

Великобритания

  • Норидж – Фару – с 1 апреля;
  • Норидж – Мальта – с 1 апреля.

Франция:

  • Брюссель – Корк с 31 марта;
  • Бове – Бирмингем с 31 марта;
  • Марсель – Загреб с 31 марта.

Кипр:

  • Пафос – Бирмингем с 5 апреля.

Дания:

  • Копенгаген – Бристоль с 31 марта.

Цены на билеты – по доступной цене. Например, в июне из Чехии в Испанию (Острава – Малага) можно полететь по цене 65 в евро, в апреле из Загреба (Хорватия) в Аликанте (Испания) – за 49 евро.

Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.

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Ryanair Италия Испания Авиасообщение
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