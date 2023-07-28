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Дешеві квитки на рейси Wizz Air із Польщі: куди можна полетіти за 20 євро

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П'ятниця 28 липня 2023 13:04
Дешеві квитки на рейси Wizz Air із Польщі: куди можна полетіти за 20 євро Фото: Літак авіакомпанії Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейська бюджетна авіакомпанія Wizz Air періодично проводить розпродаж квитків за вибраними напрямками. Наразі на низку літніх рейсів із Польщі пропонується ціна від 24 євро (109 злотих).

TRAVEL РБК-Україна розповідає, куди можна недорого полетіти із польських аеропортів влітку та восени.

За найдешевшими авіаквитками в літак Wizz Air можна взяти невелику ручну поклажу (сумку або валізу) розмірами до 40х30х20 см, щоб розмістити під сидінням. Якщо пасажир захоче взяти ручну поклажу більшого розміру або великий багаж, треба буде сплатити додатковий багажний збір.

Щоб знайти дешеві авіаквитки на сайті авіакомпанії, слід скористатися функцією календар цін. Для цього в меню треба вибрати пункт "План", а потім "Пошук тарифів". Після введення маршруту на сайті з'являться доступні тарифи на цілий місяць.

Зокрема, за низькими цінами пропонується скористатися білетами влітку та восени за такими напрямками:

  • з Гданська до Гетеборгу – від 8,8 євро (9 серпня);
  • з Любліна до Лондона – від 15,6 євро (25 вересня);
  • з Варшави до Тель-Авіва – від 50 євро (24 серпня);
  • з Варшави до Осло – від 15,6 євро (14 вересня);
  • з Варшави до Лондона – від 20 євро (26 вересня);
  • з Варшави до Брюсселя – від 24 євро (13 вересня).

Фото: Приклади вартості квитків із Польщі на рейси Wizz Air (скриншот РБК-Україна/wizzair.com)

Нагадаємо, ми писали, куди можна буде полетіти з авіакомпанією Ryanair восени.

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