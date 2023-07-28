Дешевые билеты на рейсы Wizz Air из Польши: куда можно полететь за 20 евро

Европейская бюджетная авиакомпания Wizz Air периодически объявляет распродажу билетов по выбранным направлениям. В настоящее время на ряд летних рейсов из Польши предлагается цена от 24 евро (109 злотых).

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, куда можно недорого полететь из польских аэропортов летом и осенью.

По самым дешевыми авиабилетам в самолет Wizz Air можно взять небольшую ручную кладь (сумку или чемодан) размерами до 40х30х20 см, чтобы разместить под сиденьем. Если пассажир захочет взять ручную кладь большего размера или большой багаж, нужно будет уплатить дополнительный багажный сбор.

Чтобы найти дешевые авиабилеты на сайте авиакомпании, следует воспользоваться функцией календаря цен. Для этого в меню нужно выбрать пункт "План", а затем "Поиск тарифов". После ввода маршрута на сайте появятся доступные тарифы на месяц.

В частности, по низким ценам предлагается воспользоваться билетами летом и осенью по следующим направлениям:

из Гданьска в Гетеборг – от 8,8 евро (9 августа);

из Люблина в Лондон – от 15,6 евро (25 сентября);

из Варшавы в Тель-Авив – от 50 евро (24 августа);

из Варшавы в Осло – от 15,6 евро (14 сентября);

из Варшавы в Лондон – от 20 евро (26 сентября);

из Варшавы в Брюссель – от 24 евро (13 сентября).

Фото: Примеры стоимости билетов из Польши на рейсы Wizz Air (скриншот РБК-Украина/wizzair.com)

Напомним, мы писали, куда можно будет полететь с авиакомпанией Ryanair осенью.