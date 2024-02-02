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Дешеві квитки до моря. Ryanair відкриває нові рейси до популярної локації Італії

Фото: Пасажири авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Подорожі до теплого моря у Європі можна здійснити за доступними цінами, якщо летіти із бюджетними авіакомпаніями. Лоукостер Ryanair додає нові рейси до Сардинії в Італії з різних європейских міст.

Вирушити літаком за бюджетною ціною можна буде із восьми європейських країн, повідомляє РБК-Україна з посилання на lowcostavia.com.ua.

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала відкриття нових 10 рейсів до міста Ольбія в Італії. Пасажири з Польщі, Англії, Австрії та інших країн Європи зможуть літати на Сардинію із весни.

Зокрема, нові рейси на Сардинію відбуватимуться за такими маршрутами:

  • Ольбія – Краків: із 1 травня двічі на тиждень;
  • Ольбія – Мілан Бергамо: з 2 квітня щоденні рейси;
  • Ольбія – Брюссель Шарлеруа: з 2 травня два рази на тиждень;
  • Ольбія – Болонья: з 2 квітня щоденні рейси;
  • Ольбія – Копенгаген: із 1 травня двічі на тиждень;
  • Ольбія – Дублін: із 2 липня два рази на тиждень;
  • Ольбія – Лондон Станстед: із 1 травня тричі на тиждень;
  • Ольбія – Париж Бове: з 2 червня два рази на тиждень;
  • Ольбія – Трієст: із 3 квітня три рази на тиждень;
  • Ольбія – Відень: із 3 травня двічі на тиждень.

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Наприклад, якщо запланувати відпочинок на Сардинії на травневі свята, то ціни будуть такі: 1 травня із Кракова до Ольбії – 51 євро, 8 травня із Ольбії до Кракова – 30 євро, із Відня до Ольбії 10 травня – 52 євро, тоді як із Ольбії до Відня 3 травня – 45 євро.

Аіакомпанія Ryanair вже запланувала розширення свою географії польотів та додала рейси до Італії із країн Європи з весни 2024 року. Зокрема, подорожувати до популярних локацій можна буде із Польщі, Німеччини, Угорщини, Молдови, Естонії, Іспанії, Франції, Португалії. Також буде новий рейс до Угорщини з Молдови.

Також ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

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RyanairІталіяАвіасполученняВідпочинок за кордоном