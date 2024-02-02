Дешеві квитки до моря. Ryanair відкриває нові рейси до популярної локації Італії

Подорожі до теплого моря у Європі можна здійснити за доступними цінами, якщо летіти із бюджетними авіакомпаніями. Лоукостер Ryanair додає нові рейси до Сардинії в Італії з різних європейских міст.
Вирушити літаком за бюджетною ціною можна буде із восьми європейських країн, повідомляє РБК-Україна з посилання на lowcostavia.com.ua.
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала відкриття нових 10 рейсів до міста Ольбія в Італії. Пасажири з Польщі, Англії, Австрії та інших країн Європи зможуть літати на Сардинію із весни.
Зокрема, нові рейси на Сардинію відбуватимуться за такими маршрутами:
Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Наприклад, якщо запланувати відпочинок на Сардинії на травневі свята, то ціни будуть такі: 1 травня із Кракова до Ольбії – 51 євро, 8 травня із Ольбії до Кракова – 30 євро, із Відня до Ольбії 10 травня – 52 євро, тоді як із Ольбії до Відня 3 травня – 45 євро.
Аіакомпанія Ryanair вже запланувала розширення свою географії польотів та додала рейси до Італії із країн Європи з весни 2024 року. Зокрема, подорожувати до популярних локацій можна буде із Польщі, Німеччини, Угорщини, Молдови, Естонії, Іспанії, Франції, Португалії. Також буде новий рейс до Угорщини з Молдови.
Також ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.