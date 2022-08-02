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Что делать, если потеряли банковскую карточку за рубежом: инструкция

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 13:11
Что делать, если потеряли банковскую карточку за рубежом: инструкция Фото: Cнятие денег с банкомата за рубежом (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Можно заранее установить лимиты на расчеты картой

Многие украинцы, переехавшие за границу, продолжают пользоваться украинскими картами различных банков, которые были выпущены международными платежными системами. С них можно снимать наличные в банкоматах, рассчитываться ими в магазинах и в терминалах.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today рассказывает, как действовать, если вы утратили банковскую карту во время пребывания за границей.

Как позаботиться о безопасности платежей за рубежом

Для безопасности платежей за рубежом стоит выполнить два несложных пункта.

  • Во-первых, установить услугу смс-информирования о любых операциях с банковской картой, что позволит контролировать расходы.
  • Во-вторых, можно установить лимиты на расчеты картой. Если ваша карта попадет в руки мошенников, это не позволит им быстро потратить все средства из нее.

Что делать, если банковская карта утеряна

Если вы только что заметили, что карта потеряна, действия могут состоять из двух этапов. Первый – перечисление средств.

Что делать, если потеряли банковскую карточку за рубежом: инструкция

Фото: Заблокировать карту можно в мобильном приложении банка или через горячую линию (Gerry Images)

"Если у вас открыто несколько счетов в одном банке – сделайте перевод остатка с утерянной карты на другой счет. Это можно сделать в мобильном приложении или через интернет-банкинг (услуга – "перевод между своими счетами"), — объясняют на сайте.

Если же счет у вас один, вы можете открыть цифровой счет и перевести туда средства. Для этого в мобильном приложении выберите услугу "заказать цифровую карту".

Второй этап – блокировка потерянной карты. Заблокировать ее можно двумя способами:

  1. в мобильном приложении вашего банка или через чат-бот.
  2. позвонив на горячую линию банка: во время разговора оператор задаст несколько вопросов для идентификации пользователя (ФИО, номер счета, остаток на счету, кодовое слово и прочее) и примет заявку на блокировку карты.

"Обращаем ваше внимание, что операторы банка никогда не спрашивают пин-код карты, CVV-код или CVC-код", — напоминают в VisitUkraine.

Также стало известно, как украинцам получить пенсию за границей и где получить паспорт если вы уехали в другую страну.

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