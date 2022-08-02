ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що робити, якщо втратили банківську картку за кордоном: інструкція

Новость на русском →
Вівторок 02 серпня 2022 13:11
Що робити, якщо втратили банківську картку за кордоном: інструкція Фото: Зняття грошей з банкомату за кордоном (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Можна заздалегідь встановити ліміти на розрахунки карткою

Багато українців, які переїхали за кордон, продовжують користуватися українськими картами різних банків, які були випущені міжнародними платіжними системами. З них можна знімати готівку в банкоматах, розраховуватися ними в магазинах та в терміналах.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, як діяти, якщо ви втратили банківську картку під час перебування за кордоном.

Як подбати про безпеку платежів за кордоном

Для безпеки платежів за кордоном варто виконати два нескладні пункти.

  • По-перше, встановити послугу смс-інформування про будь-які операції із банківською карткою, що дозволить контролювати витрати.
  • По-друге, можна встановити ліміти на розрахунки карткою. Якщо ваша картка потрапить до рук шахраїв, це не дозволить їм швидко витратити всі кошти із неї.

Що робити, якщо банківську картку втрачено

Якщо ви тільки що помітили, що картка втрачена, дії можуть складатися із двох етапів. Перший – перерахування коштів.

Що робити, якщо втратили банківську картку за кордоном: інструкція

Фото: Заблокувати картку можна у мобільному додатку банку або через гарячу лінію (Gerry Images)

"Якщо у вас відкрито декілька рахунків в одному банку – зробіть переказ залишку з втраченої картки на інший рахунок. Це можна зробити у мобільному додатку або через інтернет-банкінг (послуга – "переказ між власними рахунками"), — пояснюють на сайті.

Якщо ж рахунок у вас один, ви можете відкрити цифровий рахунок та переказати туди кошти. Для цього у мобільному додатку оберіть послугу "замовити цифрову картку".

Другий етап – блокування втраченої картки. Заблокувати її можна двома способами:

  1. у мобільному додатку вашого банку або через чат-бот.
  2. подзвонивши на гарячу лінію банку: під час розмови оператор поставить декілька запитань для ідентифікації користувача (ПІБ, номер рахунку, залишок на рахунку, кодове слово та інше) і прийме заявку на блокування картки.

"Звертаємо вашу увагу, що оператори банку ніколи не запитують Пін-код картки, CVV-код чи CVC-код", — нагадують у VisitUkraine.

Також стало відомо, як українцям отримати пенсію за кордоном та де отримати паспорт, якщо ви виїхали в іншу країну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Європа банки банковская карта Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Радянська армія зруйнувала 90% Ґданська. Як відбудували місто після Другої світової
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Олексій Бурчевський
Залізна завіса. Чому авіасанкції проти Росії виявилися неповними
Олексій Бурчевський
фахівець у галузі авіаційного права
Катерина Колонович
Краса Чернігівщини. У Міжрічинському парку знову проводять екскурсії
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Марина Казакова
Авіатури за кордон під час війни. Що змінилося для українців цього літа
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Всі точки зору