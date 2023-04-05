Дехто спить на вулиці. Готелі в Ірландії почали відмовлятися від біженців

Із 1 квітня уряд Ірландії зняв заборону на виселення біженців, яка діяла взимку. У зв'язку з цим багато готелів вирішили не продовжувати контракти.

До середини місяця понад 1200 прохачів притулку мають виселитися з готельних номерів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Irish Examiner.

Зазначається, що готелі мають залишити понад 1200 прохачів притулку. Заклади вирішили не продовжувати контакти на їх розміщення – на 1228 ліжко-місць для біженців поменшає.

Комітет Кабінету міністрів по Україні отримав документ про те, що пріоритет щодо розміщення має бути відданий жінкам та дітям.

В уряді прогнозують більший дефіцит житла через прибуття нових біженців. Щодня до країни прибувають близько 85 українців та 29 претендентів на отримання міжнародного захисту (біженство).

Фото: Тимчасове розміщення біженців в Ірландії (dublinlive.ie)

На даний час налічується 432 біженці, яким не було надано державне житло, і дехто з них, як вважає влада, сплять на вулиці.

Зазначається, що транзитний вузол Citywest залишається закритим для новоприбулих, оскільки в даний час він перевантажений.

В Ірландії будують модульні будинки, але терміни переносяться на літо 2023 року. Житло на 1195 ліжко-місць перебуває на стадії будівництва. Всі 700 модульних будинків мають бути зведені до серпня.

Із листопада було виділено 679 об'єктів нерухомості за схемою "будинків для відпочинку" для тимчасового проживання. Загалом у такому житлі розміщено 2229 українців.

Нагадаємо, ми писали, що у Румунії почали масово виселяти українських біженців.

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