Дефицит мест и очереди. 50% оформивших визы украинцев отказываются ехать в США

Всего по программе Uniting for Ukraine предусмотрено 100 000 мест для беженцев

Во время войны в Украине США принимает украинских беженцев по программе Uniting for Ukraine. Для этого нужно иметь спонсора, который покроет затраты украинца, и оформить специальную визу.

Помощь украинским беженцам в США работает по несколько другому принципу, чем в Европе. Еще 25 апреля там запустили программу Uniting for Ukraine — президент Джо Байден заявил, что в стране собираются принять до 100 000 украинцев.

Чтобы переехать в Штаты, спасаясь от войны в Украине, сначала надо найти спонсора: он должен оплатить украинцу билеты на самолет и пребывание в стране.

"Люди отказываются ехать". Почему возникла проблема с очередями

В случае с визами по программе Uniting for Ukraine надо учитывать один важный момент, говорит в комментарии TRAVEL РБК-Украина специалист по туризму Марина Казакова.

По ее словам, у некоторых украинцев существует стереотип, что во время войны "надо подать заявки на все визы и использовать все возможности". А поедут они туда или нет - не так важно.

Фото: Посольство США в Киеве (Getty Images)

"Я заметила закономерность: некоторые люди хотят оформлять визы, тратят время и деньги на запись, а потом даже после оформления визы туда не едут. Но такие моменты провоцируют определенный дефицит мест, и тогда мест не хватит другим", — считает Марина Казакова.

Когда беженцам из Украины приходит подтверждение о получении визы, дается срок в 90 дней на выезд, иначе она аннулируется.

"Но я вижу, что этот срок проходит, люди едут, а потом снова заполняют заявку на программу, и еще раз пробуют в нее попасть. Если вы точно знаете, что не поедете, то стоит ваше место отдать тем, кто реально в этом нуждается — беженцам из Мариуполя, Херсона у других городов. Очень важно это понимать", — отмечает она.

Также Марина Казакова говорит, что в консульском центре США во Львове - огромные очереди, так как оформить визы хотят множество людей.

"Получается двоякая ситуация. По сути 50% людей, которые уже получили визы, по каким-то причинам решают не ехать. Хотя после открытия подачи на биометрию в консульском центре во Львове туда записывается очень много желающих. Из-за этого там образовываются огромные очереди. Пропускная способность этого центра на запись - всего несколько дней, но записаться хотят тысячи", — обращает внимание специалист по туризму.

По ее словам, важно осознанно принимать решение о визе, так как всего по программе для украинцев предусмотрено 100 тысяч мест. По состоянию на конец августа на программу было подано 450 тысяч заявлений, из которых уехало только 170 тысяч.

Предлагаем почитать о том, что нужно учитывать украинцам при переезде в Канаду. Расходы в стране могут оказаться выше, чем вы ожидали.

Также беженка поделилась своим опытом о том, что нужно знать украинцам, приехав в Испанию.