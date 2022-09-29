Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії

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За більш ніж півроку повномасштабної війни Росії проти України тимчасовий захист в Іспанії попросило понад 130 тисяч українців. Немало з них і зараз продовжують розглядати цю країну як місце, де можна отримати тимчасовий прихисток на час бойових дій.

Українка Людмила Кузюк переїхала до Іспанії ще у березні цього року. Спершу жила у Мадриді, тепер в Барселоні. У колонці для TRAVEL РБК-Україна вона перераховує основні моменти, які варто знати тим, хто рятується від війни у цій країні.

Незалежно від достатку. Іспанці задоволені життям

24 лютого 2022 року раптово змінило життя українців, і багато з них вимушені залишати рідні домівки, переїздити в різні країни. Як же там, в Європі, куди ми так прагнемо? Що робити українцю в невідомій країні й куди звертатись? Розповім вам із власного досвіду, чого варто очікувати українцям в Іспанії.

Серед країн Євросоюзу Іспанія - це одна з найбідніших країн, проте тут багато і сонця, і моря, і гір. Тому тільки ви самі для себе повинні обрати, чи залишитись в економічно розвиненій Німеччині, чи іншій країні, або ж проїхати далі й зупинитися тут, в Іспанії.

Фото: Тимчасовий захист в Іспанії попросило понад 130 тисяч українців (Getty Images)

Навіть тим, кому важко дається подолати мовний бар'єр, після візиту в Іспанію буде добре відомо, що означає “manana” (завтра), “no pasa nada” (нічого страшного), “tranquila” (спокійно). Саме цими словами можна описати цю цікаву країну. "Усе попереду, все буде добре!", - це один із девізів, за яким живуть в цій країні. Іспанці - загалом веселі люди, люблять відпочивати, в більшості випадків задоволені своїм життям.

Навіть якщо достаток в іспанців низький, вони все ж вміють радіти, бути щедрими, добрими, веселими, вміють бути собою і пишатись цим, відчувати себе дуже важливими й бути простими, дбати про свій комфорт і бути впевненим у собі та своїх переконаннях. Втім, як і у всіх країнах - тут люди різні, хороші та погані, іноді й небезпечні - усе залежить від того, хто вам зустрінеться на життєвому шляху.

Куди звертатись відразу після приїзду до Іспанії

Якщо ви приїхали в Іспанію, можна одразу звернутись до таких організацій - Cruz Roja (Червоний хрест), ACCEM, CEAR, SAIER, ACNUR, CARITAS. Як правило, їхні представники є завжди на вокзалі, в аеропорту, іноді на ближніх до кордону автозаправках. Адреси їхніх локальних представництв у в кожному містечку можна знайти в інтернеті.

Якщо ви втікаєте від війни й вам потрібен тимчасовий захист, її Іспанія видає українцям на 2 роки (тимчасовий захист дає право на проживання та роботу, а також доступ до освіти, медичного обслуговування та соціальних послуг). Особливо підкреслю тут слово "право", адже ніхто не зобов'язаний надати житло чи роботу, і це важливо знати тим, хто виїжджає.

Фото: Представники міжнародних організацій присутні на вокзалах, в аеропорту (Getty Images)

Отже, приїхавши в різні міста країни, звертайтеся за такими адресами:

Барселона: Fira Barcelona, 7 павільйон, площа Іспанії;

Мадрид - їдьте в центр біженців на Pozuelo de Alarcon;

Аліканте - Ciudad de La Luz;

Малага - Palacio de Ferias y Congresos.

У разі виникнення питань з приводу легалізації документів телефонуйте за номером +34910474444 або на “гарячу лінію” Посольства України 0034 620 641 324. За цими номерами надають консультації безкоштовно і говорять українською мовою.

Зверніть увагу. Для спілкування в інших організаціях Іспанії важливо знати мову - іспанську. Її використовують у спілкуванні на всій території країни. Також у деяких регіонах є своя регіональна мова. Наприклад, округ Барселона, острови Майорка, Менорка тощо – у цих локаціях треба знати каталонську і мати “СІТУ”. СІТА - це попередній запис на прийом в різні інстанції - до будь-кого і в будь-яке місце. Так тут заведено.

Фото: Іспанською говорять по всій території країни, але в окрузі Барселона, на островах Майорка та Менорка – каталонською (Getty Images)

Яку фінансову допомогу надають українцям в Іспанії

З 2 серпня 2022 року визначений розмір фінансової допомоги - 400 євро на місяць на кожного дорослого та 100 євро на неповнолітніх. Виплата на неповнолітніх додається до виплати одного з батьків чи опікунів. Але сама процедура оформлення допомоги українцям в Іспанії досі не визначена.

Допомога передбачена для тих, хто має тимчасовий захист (NIE), прописку, у кого немає роботи та доходів, не утримується іншими релігійними чи благодійними організаціями.

Навчання з 3 років. Як віддати дитину до школи в Іспанії

Для оформлення дитини в школу Іспанії потрібно надати такі документи:

прописку (certificado de empadronamiento). ЇЇ можна отримати, якщо ви орендуєте/маєте житло й у вас є контракт на оренду/право власності. Якщо житло у вас від організаційCEAR, Cruz Roja (Червоний Хрест)- вони повинні вам дати підтвердження цього.

документ про отримання тимчасового статусу та NIE з поліції;

медичну карту SIP з найближчого центру здоров'я (centro de salud);

номер телефону (іспанський);

Фото: Навчання в іспанських школах діти починають із трьох років (Getty Images)

Навчання дітей до 16 років згідно з законодавством в Іспанії обов'язкове. Усі школи поділяються на державні (publico), напівприватні (concertado) і приватні (privado).

Примітно, що навчання в школі починається із 3 років. Класи розподіляють за роком народження дитини, і це часто відрізняється від того, в який клас ходить дитина в українській школі. Практично всі заклади для дітей віком до трьох років - приватні.

У наступних публікаціях ми розповімо про інші аспекти життя в Іспанії: медицину, соціальний захист, можливості роботи та інші важливі для українців моменти.

Нагадаємо, ми писали, які зарплати в Іспанії й кому платять найбільше.

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