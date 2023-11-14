Де залишити автомобіль в аеропортах Польщі: ціни на паркування

Українці під час війни нерідко користуються аеропортами у Польщі, щоб здійснити подорож літаком до інших країн. Багатьом дістатися до повітряних воріт зручно своїм автомобілем.

На час мандрівки авто можна залишити на стоянці аеропорту чи поряд. Скільки коштують такі послуги, РБК-Україна розповідає з посиланням на visitukraine.today.

Аеропорт Варшава-Шопена

У столиці Польщі розташований найбільший міжнародний аеропорт країни. У 2021 році на тлі пандемії аеропорт Варшави імені Фредеріка Шопена прийняв 7,4 млн пасажирів. До пандемії пасажиропотік цих повітряних воріт перевищував 10 млн людей на рік.

Зараз в аеропорту пропонується чималий перелік послуг. Пасажири, які вилітають з Варшави, можуть залишити свій автомобіль на парковці.

Автостоянка працює цілодобово. Замовити місце можна на сайті аеропорту, зробивши бронювання в розділі "Парковка" за 24 години до прибуття в аеропорт.

Фото: Паркінг в аеропорту Варшави (facebook.com/LotniskoChopina)

На сайті також вказані актуальні ціни за місце для автомобіля. Загальна вартість послуги разом із паркуванням машини:

перші 24 години –від 260 злотих (приблизно 2200 гривень);

2 дні –290 злотих (близько 2,5 тисяч грн);

3 дні – 370 злотих (приблизно 3200 гривень);

4 дні - 420 злотих (приблизно 3600 гривень);

5 днів - 500 злотих (близько 4300 гривень);

6 днів - 530 злотих (приблизно 4600 гривень);

7 днів - 580 злотих (близько 5000 гривень).

Аеропорт Краків

Аеропорт імені Івана Павла II розташований за 11 км від центру Кракова. Цей аеропорт – на другому місці після Варшавського аеропорту ім. Шопена за пасажиропотоком та кількістю рейсів. Зокрема, 2019 року аеропорт прийняв понад 8,4 млн пасажирів.

В аеропорту розташований багаторівневий паркінг, а також два паркувальних майданчики з можливістю залишити машину на коротчий чи довший час.

На найближчих до терміналу стоянках діє тариф 15 злотих на годину (130 грн), на тій, що дальше – 11 злотих на годину (95 грн). Ціна на довгострокову стоянку залежить від паркінгу.

Також поряд розташовані й приватні стоянки, які пропонують клієнтам залишити свої автомобілі на тиждень. За такі місця доведеться заплатити від 100 до 145 злотих (870-1262 грн).

Фото: Аеропорт Кракова (gettyimages.com)

Аеропорт Катовіце

Катовіце – один із найбільших аеропортів Польщі, звідки літають лоукостери Wizz Air та Ryanair, а також авіакомпанії LOT та Lufthansa, які пропонують рейси з пересадкою у Варшаві та Франкфурті.

Цей міжнародний аеропорт розташований у Пижовіце за 30 км на північ від центру міста Катовіце.

Аеропорт має три пасажирські термінали A, B (відправлення) і C (прибуття) Термінал А обслуговує всі нешенгенські рейси, тоді як Термінал B – усі рейси з зони Шенгену.

Щороку пасажиропотік в аеропорту Катовіце зростає. У 2017 кількість пасажирів сягала 3,9 млн осіб на рік.

Поблизу аеропорту знаходиться парковка, яка ділиться на три зони: стоянки Р1 і Р2 - без охорони, а автостоянка Premium – із охороною.

Година стоянки на Р1 обійдеться у 7 злотих (близько 60 грн), тоді як парковка P2 і Premium коштуватиме 10 злотих (87 грн).

Щоб залишити своє авто від 8 до 24 годин, на стоянці P1 доведеться заплатити 100 злотих (870 грн), а на Р2 – лише 60 злотих (520 грн). Преміум-парковка з охороною на добу обійдеться у 150 злотих (1300 грн). Забронювати місце можна тут.

Фото: Аеропорт Катовіце (facebook.com/KatowiceAirport)

Аеропорт у Гданську

Ще один міжнародний аеропорт з великим пасажиропотоком розташований на півночі Польщі – у Гданську. У 2019 році ці повітряні ворота обслужив 5 376 120 пасажирів.

Аеропорт має два пасажирські термінали (T1 і T2). Новий Термінал Т2 – сучасна будівля з дахом у формі морських хвиль.

В аеропорту Гданська є кілька стоянок. Деякі з них розраховані на короткий час –від 10 хвилин до години ціна зростатиме від 3 злотих (26 грн) до 18 злотих (156 грн).

Але біля аеропорту є можливість залишити автомобіль і на довший час. На парковці P3 7 днів стоянки обійдеться у 145 злотих (1262 грн). Трохи дешевше буде залишити машину на Р4 трохи – тиждень коштуватиме 121 злотий (1053 грн).

Нагадаємо, ми писали, як дістатися до одного з найбільших аеропортів Польщі, звідки літають Ryanair та Wizz Air.

Також ми розповідали, що у варшавському аеропорту встановили капсули для сну. Відпочинок обійдеться у 535 грн за годину.

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