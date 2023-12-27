Де відпочити у Чехії взимку: найкращі локації для любителів гір

Чехія оточена горами, які створюють особливий клімат для комфортного відпочинку. Зимове дозвілля приваблює не лише місцевих любителів катання, але й туристів із Польщі та Словаччини.

Куди варто вирушити на відпочинок у Чехії взимку, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Найпопулярніший лижний курорт у Чехії – гори Крконоше

Найкращі умови для гірських лиж можна знайти в горах Крконоше, які нагадують українські Карпати. Тому це найпопулярніший гірськолижний курорт у країні. Там є схили для лижників із різним рівнем підготовки, сноубордистів. Великий вибір схилів за рівнем складності дає можливості для катання й початківців. Загальна протяжність лижних трас Крконош – майже 55 км.

Система снігових гармат забезпечує якісне катання упродовж усього сезону. Триденний абонемент на канатку чи витяг обійдеться у 2390 чеських крон (97 євро).

На курорті є чимало розваг, крім катання. Наприклад, можна поплавати в басейні, сходити в один із пів сотні ресторанів, пограти у теніс, покататися на собачих упряжках, відвідати музеї.

Фото: Підйом на гору Сніжка (wikimedia.org/Ladislav Boháč)

Найбільші комплекси для відпочинку у горах Крконоше: Шпіндлерів Млин, Гаррахов, Рокитниці-над-Йізероу, Пец-під-Сніжкою, Янське-Лазне.

Шпіндлерів Млин

Шпіндлерів Млин (Špindlerov Mlýn) розташований на висоті 714-815 м над рівнем моря. У цьому центрі проводять проводяться міжнародні змагання. Курорт має 26 км трас із перепадами від 715 до 1235 м, 40 км бігових трас та 10 витягів.

Працюють пункти прокату та лижні школи. Для проживання є великий вибір готелів та пансіонатів із басейнами та фітнес- центрами.

Рокитниці-над-Їзерою

Рокитниці-над-Їзерою (Rokytnice nad Jizerou) – це курорт трасами будь-якої складності. На вершину гори туристів підіймають 28 витягів та рейковий фунікулер.

Фото: Краєвиди на курорті Рокитниці-над-Їзерою (facebook.com/rokytnicenadjizerou)

Окрім традиційного катання на лижах, на курорті пропонують з’їхати з гори на надувному гумовому човні. У локації також сауни та бари.

Яблунець-над-Їзерою

Яблунець-над-Їзерою (Jablonec nad Jizerou) – курортна локація над річкою Їзерою, де сходяться два гірські масиви – Їзерські гори та Крконоше. Сюди приїжджають любителі гірських та бігових лиж. На курорті діють 9 витягів.

Де можна відпочити у горах із дітьми

Не всі люблять кататися взимку зі схилів, але краса засніжених гір мало кого залишає байдужим. Тому із дітьми часто їдуть, щоб насолодитися зимовими краєвидами та подихати чистим гірським повітрям.

Фото: Готель на гірськолижному курорті у Чехії (booking.com)

Для цього варто вирушити у невеликі лижні райони гір Шумава та Бескид. Там майже незаймана природа та схили, які найкраще підійдуть початківцям. У таких локаціях можна просто кататися на санках.

Туристам також подобається гора Йештед біля міста Ліберець, яка має 1012 м. На її вершині розташована телевежа із кав'ярнею та готелем. У місті Ліберець також є лижний курорт та школа для початківців.

Нагадаємо, ми писали, де покататися на лижах у Європі за доступними цінами. Зокрема, недорогі гірськолижні курорти є у балканських країнах.

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