Где отдохнуть в Чехии зимой: лучшие локации для любителей гор

Чехия окружена горами, создающими особый климат для комфортного отдыха. Зимний досуг привлекает не только местных любителей катания, но и туристов из Польши и Словакии.

Куда стоит отправиться на отдых в Чехии зимой, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Самый популярный лыжный курорт в Чехии – горы Крконоше

Лучшие условия для горных лыж можно найти в горах Крконоше, напоминающих украинские Карпаты. Это самый популярный горнолыжный курорт в стране. Там есть склоны для лыжников с разным уровнем подготовки, сноубордистов. Большой выбор склонов по степени сложности дает возможности для катания и начинающих. Общая протяженность лыжных трасс Крконош – около 55 км.

Система снежных пушек обеспечивает качественное катание в течение всего сезона. Трехдневный абонемент на канатку или подъемник обойдется в 2390 чешских крон (97 евро).

На курорте есть немало развлечений, кроме катания. К примеру, можно поплавать в бассейне, сходить в один из полусотни ресторанов, поиграть в теннис, прокатиться на собачьих упряжках, посетить музеи.

Фото: Подъем на гору Снежка (wikimedia.org/Ladislav Boháč)

Самые большие комплексы для отдыха в горах Крконоше: Шпиндлерув-Млин, Гаррахов, Рокитницы-над-Йизероу, Пец-под-Снежкой, Янске-Лазне.

Шпиндлерув-Млин

Шпиндлерув_Млин (Špindlerov Mlýn) расположен на высоте 714-815 м над уровнем моря. В этом центре проводятся международные соревнования. Курорт имеет 26 км трасс с перепадами от 715 до 1235 м, 40 км беговых трасс и 10 подъемников.

Работают пункты проката и лыжные школы. Большой выбор гостиниц и пансионатов с бассейнами и фитнес-центрами.

Рокитнице- над-Йизероу

Рокитнице-над-Йизероу (Rokytnice nad Jizerou) – это курорт трассами любой сложности. На вершину горы туристов поднимают 28 подъемников и рельсовый фуникулер.

Фото: Пейзажи на курорте Рокитнице-над-Йизероу (facebook.com/rokytnicenadjizerou)

Кроме традиционного катания на лыжах, на курорте предлагают съехать с горы на надувной резиновой лодке. В локации также сауны и бары.

Яблонец-над-Йизероу

Яблонец-над-Йизероу (Jablonec nad Jizerou) – курортная локация над рекой Йизерой, где сходятся два горных массива – Йизерские горы и Крконоше. Сюда приезжают любители горных и беговых лыж. На курорте действуют 9 подъемников.

Где можно отдохнуть в горах с детьми

Не все любят кататься зимой со склонов, но красота заснеженных гор мало кого оставляет равнодушным. Поэтому с детьми часто едут, чтобы насладиться зимними видами и подышать чистым горным воздухом.

Фото: Отель на горнолыжном курорте в Чехии (booking.com )

Для этого следует отправиться в небольшие лыжные районы гор Шумава и Бескид. Там почти девственная природа и склоны, которые лучше всего подойдут начинающим. В таких локациях можно просто кататься на санках.

Туристам также нравится гора Йештед возле города Либерец, которая имеет 1012 м. На ее вершине расположена телебашня с кафе и гостиницей. В городе Либерец есть лыжный курорт и школа для начинающих.

Напомним, мы писали, где покататься на лыжах в Европе по доступным ценам В частности, недорогие горнолыжные курорты есть в балканских странах.

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