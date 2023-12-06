Де покататися на лижах у горах Польщі: найпопулярніші курорти

У Польщі є великий вибір гірськолижних курортів, де можна покататися на лижах як новачкам, так і досвідченим спортсменам. У деяких локаціях траси вже працюють.

Куди вирушити за зимовий відпочинок із катанням на лижах у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrayina.pl.

Курорт Щирк неподалік від Катовіце

Курортне місто у Сілезьких Бескидах на півдні Польщі протягом століть було відоме як бальнеологічна оздоровниця завдяки місцевим мінеральним джерелам. Як гірськолижний курорт Щирк почав активно розвиватися у другій половині 20 століття. Тут створили спортивний центр для підготовки польської олімпійської збірної з лижного спорту.

Сьогодні курорт відкритий для всіх і є одним із найпопулярніших місць зимового відпочинку серед поляків та іноземних туристів. Загалом у Щирку є понад 60 км трас. На схилах двох сусідніх гір обладнано 4 окремі зони катання. Всі траси обладнані механічними підйомниками (2 крісельних, 11 бугельних), з однієї вершини на іншу можна дістатися за допомогою канатної дороги, не спускаючись у долину.

Щирк має добре розвинену інфраструктуру: готелі на різний гаманець, ресторани, кафе і нічні клуби. Працює оздоровчий центр, є два критих басейни, будується цілорічний аквапарк.

Фото: Відпочинок на курорті Щирк (facebook.com/szczyrkowski)

У низький сезон (до 24 грудня та після 11 березня 2024 року) у Щирку доведеться заплатити за денний абонемент (26-36 євро).

Закопане – лижна "столиця" Польщі

У північних Татрах поблизу стародавнього міста Закопане знаходиться відомий гірськолижний курорт, який кілька десятиліть називають "лижною столицею" країни. Його відкрили на початку 20 століття. Від аеропорту Кракова до Закопаного 110 км.

У Закопане є 9 окремих зон катання із 40 трасами різної складності та довжини. Працюють 49 підйомників.

Тут є професійні "чорні" траси на горах Каспровий Верх і Носаль, які мають міжнародний сертифікат гірськолижної асоціації FIS. У Закопане також є пологі схили, які ідеально підходять для сімейного катання з дітьми.

Більшість трас обладнані сніговими гарматами та штучним освітленням.

На курорті працює лижна школа. Внизу між станціями канатної дороги курсують автобуси.

Фото: Катання на лижах у Закопане (gettyimages.com)

Відпочинок у Закопаному відомий і серед сноубордистів. На курорті розташований найбільший у країні лижний трамплін.

Для тих, хто не любить схили, можна покататися на бігових лижах – у Закопане облаштовані понад 50 км рівнинних трас. В околицях є ковзанка, критий басейн, маршрути для піших та кінних прогулянок.

Денний абонемент для дорослих обійдеться у 28 євро.

Культовий курорт Бялка Татшанська

Гірськолижний курорт Бялка Татшанська щороку стає все більш популярним у Польщі. Він знаходиться у Татрах за менше 100 км від Кракова та за пів години їзди від Закопаного. Курорт став популярним завдяки сучасній інфрастуктурі та динамічному розвитку.

Відпочинок на схилах курорту підходить як для початківців, так і для досвідчених лижників. Там є 19 км трас, за останні роки тут збудували 7 нових витягів. У Бялка Татшанській існує одна з найсучасніших систем засніження.

Гостям також подобається інфраструктура – комфортні готелі, великий вибір ресторанів та кафе, термальний комплекс. На території курорту працює лижна школа та прокат спорядження.

Денний абонемент обійдеться у 35 євро.

Фото: Курорт Бялка Татшанська (facebook.com/Kotelnica)

Курорт Чорна Гора

Ще один цікавий курорт, який радять відвідати любителям кататися на лижах –Чарна Гура (Чорна гора). Він знаходиться за 6 км від курорту Бялка Татшанська.

Курорт новий і постійно розвивається. Щороку там будуються готелі, збільшується кількість трас, вдосконалюється система штучного засніження.

У Чорній горі є 14 гірськолижних трас різної складності, ковзанка, зону для моржів, школу та прокат лиж. До послуг гостей працюють 12 витягів.

7-годинний абонемент обійдеться у 32 євро.

Фото: Курорт Чорна Гора (facebook.com/CzarnaGoraResort)

Курорт Зеленець із альпійським кліматом

Zieleniec Sport Arena неподалік від міста Душники-Здруй – один із найбільших гірськолижних курортів Польщі, який відкрили на початку 20 століття. Зараз курорт популярний як серед поляків, так і серед туристів із Чехії та Німеччини.

Він знаходиться між вершинами Орлицьких і Бистрицьких гір на висоті 800-960 м. Це одне з наймальовничіших місць у Польщі.

Фото: Катання на лижах у Зеленці (zieleniec.pl)

Особливістю Зеленця в порівнянні з іншими гірськолижними курортами Польщі є специфічний мікроклімат, подібний до альпійського, завдяки якому організм швидше відновлюється.

На курорті є понад 30 км лижних трас, включаючи траси для початківців, середнього та високого рівня. Працюють два десятки витягів. Це ідеальне місце для лижників та сноубордистів усіх рівнів підготовки.

7-годинний абонемент у низький сезон обійдеться у 26 євро.

Нагадаємо, ми писали, де покататися на лижах у Європі за доступними цінами. Туристам рекомендують вирушити до Румунії чи Чорногорії.

Також ми розповідали, які є недорогі курорти Європи для катання на лижах цієї зими. Замість популярних локацій можна вирушити на сусідні схили.

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