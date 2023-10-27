Де за кордоном можна відновити українські права водія: всі адреси

Українці, які вимушено опинилися за кордоном, можуть відновити втрачені водійські права у 9 містах чотирьох країн. Раніше можна було лише обміняти наявний пластиковий бланк посвідчення.
Де за кордоном можна відновити водійські документи, РБК-Україна розповідає з посиланням на сайт "Паспортного сервісу".
ДП "Документ" нещодавно почав надавати у центрах обслуговування "Паспортний сервіс" послугу відновлення водійського посвідчення внаслідок втрати чи викрадення. Це стало можливим завдяки співпраці із Головним сервісним центром МВС. Послугу можна отримати вже у чотирьох країнах.
У Польщі можна звернутися за відновленням водійських посвідчень за такими адресами:
У Німеччині можна звернутися до "Паспортного сервісу" у містах:
В Іспанії за такими адресами:
У Туреччині центр працює за адресою:
Отримати послугу можна без запису. Або ж записатися до електронної черги за посиланням: pasport.org.ua/solutions/e-queue. Отримати безкоштовну консультацію щодо відновлення/обміну посвідчення водія можна у Facebook на офіційній сторінці ДП "Документ.
Перелік необхідних документів, щоб відновити водійське посвідчення:
В ДП "Документ" планують запровадити послугу відновлення посвідчення водія в усіх центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс" в Україні та за кордоном.
Раніше ми повідомляли, що посвідку на проживання в Україні тепер можна оформити за кордоном. Раніше іноземці могли зробити це тільки на території України.
Також ми писали, що українці за кордоном, які звертатимуться до паспортних сервісів у містах Прага та Кельн, зможуть зареєструватися в онлайн-черзі лише за допомогою FaceID. Таку перевірку запровадили тимчасово, щоб запобігти шахрайству.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.