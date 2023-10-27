Где за границей можно восстановить украинские водительские права: все адреса

Украинцы, вынужденно оказавшиеся за границей, могут восстановить утраченные водительские права в 9 городах четырех стран. Раньше можно было только обменять имеющийся пластиковый бланк удостоверения.
Где за границей можно восстановить водительские документы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт "Паспортного сервиса".
ГП "Документ" недавно стало предоставлять в центрах обслуживания "Паспортный сервис" услугу восстановления водительского удостоверения в результате потери или кражи. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Главным сервисным центром МВД. Услуга доступна уже в четырех странах.
В Польше можно обратиться за восстановлением водительских удостоверений по следующим адресам:
В Германии можно обратиться в "Паспортный сервис" в городах:
В Испании по следующим адресам:
В Турции центр работает по адресу:
Получить услугу можно без записи. Или же записаться в электронную очередь по ссылке: pasport.org.ua/solutions/e-queue . Получить бесплатную консультацию по восстановлению/обмену водительского удостоверения можно в Facebook на официальной странице ГП "Документ.
Список необходимых документов, чтобы восстановить водительское удостоверение:
В ГП "Документ" планируют ввести услугу восстановления водительского удостоверения во всех центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Украине и за рубежом.
Ранее мы сообщали, что вид на жительство в Украине теперь можно оформить за границей. Раньше иностранцы могли это сделать только на территории Украины.
Также мы писали, что украинцы за границей, которые будут обращаться в паспортные сервисы в городах Прага и Кельн, смогут зарегистрироваться в онлайн-очереди только с помощью FaceID. Такую проверку ввели временно, чтобы предотвратить мошенничество.
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