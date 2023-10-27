RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где за границей можно восстановить украинские водительские права: все адреса

Фото: Паспортный сервис в Кракове, Польша (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, вынужденно оказавшиеся за границей, могут восстановить утраченные водительские права в 9 городах четырех стран. Раньше можно было только обменять имеющийся пластиковый бланк удостоверения.

Где за границей можно восстановить водительские документы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт "Паспортного сервиса".

В каких городах можно обратиться за восстановлением удостоверения

ГП "Документ" недавно стало предоставлять в центрах обслуживания "Паспортный сервис" услугу восстановления водительского удостоверения в результате потери или кражи. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Главным сервисным центром МВД. Услуга доступна уже в четырех странах.

В Польше можно обратиться за восстановлением водительских удостоверений по следующим адресам:

  • Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City, 2-й этаж);
  • Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж);
  • Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С);
  • Гданьск: Аллея Грюнвальдская 415.

В Германии можно обратиться в "Паспортный сервис" в городах:

  • Кельн: Вроцлавская площадь, 50668;
  • Берлин: Am Treptower Park 14 (2 этаж).

В Испании по следующим адресам:

  • Валенсия: ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).

В Турции центр работает по адресу:

  • Стамбул: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Получить услугу можно без записи. Или же записаться в электронную очередь по ссылке: pasport.org.ua/solutions/e-queue . Получить бесплатную консультацию по восстановлению/обмену водительского удостоверения можно в Facebook на официальной странице ГП "Документ.

Какие документы нужно предоставить в "Паспортный сервис"

Список необходимых документов, чтобы восстановить водительское удостоверение:

  • паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации;
  • справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД);
  • документ, подтверждающий изменение фамилии, имени (в случае изменения личных данных) – например, свидетельство о браке.

В ГП "Документ" планируют ввести услугу восстановления водительского удостоверения во всех центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис" в Украине и за рубежом.

Ранее мы сообщали, что вид на жительство в Украине теперь можно оформить за границей. Раньше иностранцы могли это сделать только на территории Украины.

Также мы писали, что украинцы за границей, которые будут обращаться в паспортные сервисы в городах Прага и Кельн, смогут зарегистрироваться в онлайн-очереди только с помощью FaceID. Такую проверку ввели временно, чтобы предотвратить мошенничество.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
документипаспорт УкраїниВодительские права