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Далекоидущие планы. Когда Австралия откроется для туристов: возможная дата

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Пятница 04 февраля 2022 15:58
Далекоидущие планы. Когда Австралия откроется для туристов: возможная дата Фото: Австралия может открыть границы для туристов (unsplash.com/caleb-russell)
Автор: Евгения Тугушева

Страна все еще закрыта для путешествий иностранцев с самого начала пандемии COVID

Австралия может открыть свои границы для иностранных путешественников в апреле 2022 года, сообщает Travelandleisure.com.

Об этом заявил на этой неделе во время интервью местной радиостанции премьер-министр страны Скотт Моррисон, но не назвал точную дату запланированного открытия.

"Я пока не могу назвать вам конкретную дату… и это потому, что мы просто наблюдаем, как омикрон как бы омывает восточные штаты. Я бы хотел, чтобы мы добрались туда поскорее — обязательно до Пасхи. Нам просто нужно получить дополнительную медицинскую консультацию по этому поводу, немного больше работы со штатами, чтобы убедиться, что нам комфортно", – сказал премьер-министр.

Отметим, Австралия относится к государствам, которые все еще закрыты для туризма с самого начала пандемии.

Во время пандемии в Австралии действуют более строгие пограничные меры, чем во многих других странах.

Сегодня въезд в страну разрешен только определенным группам людей, в том числе гражданам Австралии, постоянным жителям и их ближайшим родственникам.

Далекоидущие планы. Когда Австралия откроется для туристов: возможная датаФото: Сегодня въезд в Австралию разрешен только определенным группам людей (unsplash.com/photoholgic)

Вакцинированные путешественники из некоторых стран, таких как Сингапур, Япония и Южная Корея, также могут прибыть без карантина.

Ожидается, что потенциальное открытие Австралии в апреле опередит такое же решение соседней Новой Зеландии. Там к июлю 2022 года планируют вновь открыться для австралийцев. Также – для всех посетителей, которые обычно могут путешествовать без визы в страну.

Напомним, ранее мы писали, что в Португалии упрощают правила въезда для вакцинированных туристов.

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