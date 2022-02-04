ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Далекосяжні плани. Коли Австралія відкриється для туристів: ймовірна дата

Новость на русском →
П'ятниця 04 лютого 2022 15:58
Далекосяжні плани. Коли Австралія відкриється для туристів: ймовірна дата Фото: Австралія може відкрити кордони для туристів (unsplash.com/caleb-russell)
Автор: Євгенія Тугушева

Країна все ще закрита для подорожей іноземців від початку пандемії COVID

Австралія може відкрити свої кордони для іноземних мандрівників у квітні 2022 року, повідомляє Travelandleisure.com.

Про це заявив під час інтерв'ю місцевій радіостанції прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, але не назвав точну дату запланованого відкриття.

"Я поки не можу назвати вам конкретну дату… і це тому, що ми просто спостерігаємо, як омікрон ніби омиває східні штати. Я хотів би, щоб ми дісталися туди якнайшвидше — обов'язково до Великодня. Нам просто потрібно отримати додаткову медичну консультацію з цього з приводу трохи більше роботи зі штатами, щоб переконатися, що нам комфортно", – сказав прем'єр-міністр.

Зазначимо, Австралія належить до держав, які все ще закриті для туризму від початку пандемії.

Під час пандемії в Австралії діють суворіші прикордонні заходи, ніж у багатьох інших країнах.

Сьогодні в'їзд у країну дозволено лише певним групам людей, у тому числі громадянам Австралії, постійним мешканцям та їхнім найближчим родичам.

Далекосяжні плани. Коли Австралія відкриється для туристів: ймовірна дата

Фото: Сьогодні в'їзд до Австралії дозволений лише певним групам людей (unsplash.com/photoholgic)

Вакциновані мандрівники з деяких країн, таких як Сінгапур, Японія та Південна Корея також можуть прибути без карантину.

Очікується, що потенційне відкриття Австралії у квітні випередить таке саме рішення сусідньої Нової Зеландії. Там до липня 2022 року планують знов відкритися для австралійців. Також – для всіх відвідувачів, які зазвичай можуть подорожувати без візи в країну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Португалії спрощують правила в'їзду для вакцинованих туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австралия Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору