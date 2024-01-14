Чотириденний робочий тиждень. У яких країнах Європи можна менше працювати

Після пандемії COVID-19 та карантину все більше людей обирають дистанційну роботу та шукають можливість працювати менше днів. У деяких країнах ЄС дозволений чотириденний робочий тиждень.

Де в Європі можна менше працювати та яка від цього користь працедавцям, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Бельгія перейшла на чотириденний робочий тиждень позаторік

У листопаді 2022 року у Бельгії прийняли закон про дозвіл на чотириденний робочий графік. Це дасть людям і компаніям більше свободи в організації свого робочого часу, пояснив прем'єр-міністр Бельгії.

Згідно з результатами опитування кадрової компанії Acerta, частка персоналу, які вирішили працювати за скороченим графіком, відтоді зросла на 56,5%. Співробітники працюють або 9,5 годин на день при 38-годинному робочому тижні, або 10 годин на день, щоб дотримуватися вимог щодо 40-годинного робочого тижня.

77% опитаних обрали скорочений тиждень, щоб мати більше часу для особистого життя, 36,5% – щоб зменшити робоче навантаження, а 29% – щоб проводити більше часу з дітьми.

Ісландія успішно випробувала скорочений робочий тиждень

Ісландія запровадила чотириденний робочий тиждень однією з перших у світі. Випробування такого графіка тривало з 2015 по 2019 рік. Майже 90% ісландських робітників скоротили робочі години, щоб дотримуватися чотириденного робочого тижня.

Фото: Стрес і виснаження працівників знижуються при 4-денному робочому тижні (unsplash.com)

Згідно із дослідженнями, в результаті стрес і виснаження працівників зменшилися, а баланс між особистим життям і роботою покращився.

Франція – підприємці самі змінюють графік

Підприємці Франції також все частіше запроваджують чотириденний робочий тиждень, хоч це і не закріплено на законодавчому рівні.

Водночас країна запровадила 35-годинний робочий тиждень понад 20 років тому і з цим може бути пов'язаний перехід компаній на новий графік. У країні вже 10 тисяч працівників виходять на роботу лише 4 дні на тиждень.

У Литві менше працювати можуть батьки з малими дітьми

У Литві з 2021 року діє закон, за яким батьки з маленькими дітьми можуть працювати лише 32 години на тиждень. Ця категорія працівників уже працює чотириденний тиждень, хоча на законодавчому рівні такий графік не затверджений.

Згідно з результатами опитування, 51 % респондентів готові схвалити чотириденний робочий тиждень, 35% - проти, 14% не визначилися з цього приводу.

Ідею більше підтримують жінки та молодь до 30 років, а працівники старше 50 років і пенсіонери частіше виступають проти пропозиції.

Данія та Нідерланди – найкоротші робочі тижні в Європі

Ці дві країни мають найкоротші робочі тижні. Середня тривалість робочого тижня в Нідерландах становить 29 годин – це найкоротший робочий тиждень у Європі, який дозволяє працівникам працювати 4 дні на тиждень залежно від домовленостей.

Фото: Офіс в Амстердамі (unsplash.com)

У Данії працівники повинні працювати 33 години на тиждень. З таким навантаженням можна працювати трохи більше восьми годин на день упродовж чотирьох днів або ще півдня в п'ятницю.

Німеччина, Іспанія та Португалія тестують зменшення навантаження

У цих трьох країнах роботу 4 дні на тиждень ще тестують. Уряд Іспанії погодився на 32-годинний робочий тиждень упродовж 3 років, водночас працівники збережуть свої зарплати.

У Німеччині середня тривалість робочого тижня становить 34,2 години. Там також випробовують новий графік за ініціативою профспілок, які вимагали скорочення робочого часу.

Згідно з опитуванням Forsa, 71% людей, які працюють у Німеччині, хотіли б мати можливість працювати лише 4 дні на тиждень. Понад три чверті респондентів сказали, що вони підтримують уряд, щоб вивчити можливість запровадження чотириденного тижня. Також дві треті роботодавців підтримали ініціативу.

Португалія також нещодавно запровадила тестування чотириденного робочого тижня. У червні 2023 року почалося шестимісячне випробування за участю 39 підприємств.

Три чверті португальських працівників працюють більше 40 годин на тиждень, тому очікується, що новий захід зменшить робоче навантаження на них та може значно вплинути на продуктивність.

Фото: У Німеччині тестують скорочений тиждень (unsplash.com)

Які переваги скороченого робочого тижня

Вважається, що чотириденний робочий тиждень має значно більше переваг, ніж недоліків. Сотні компаній, які брали участь у чотириденних пілотних роботах, виявили, що продуктивність підвищується, витрати зменшуються, а претендентів на роботу стає більше.

Завдяки цьому вдається залучити кращих кандидатів на роботу та зменшується плинність кадрів. Водночас чотириденний робочий тиждень дає змогу працівникам підвищувати кваліфікацію, що сприяє підвищенню продуктивності компанії на 25%.

Один із недоліків такого графіка – деякі галузі не можуть його застосовувати.

Нагадаємо, ми писали, що найщасливіша країна світу – у Європі. Особливість Фінляндії – у великих площах лісів.

Нагадаємо, ми писали, що американці все більше переїжджають до Європи. Попри те, що США відомі як країна вільних людей, все більше американців обирають більш розслаблений стиль життя європейців.