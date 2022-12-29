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Чотири роки безкоштовно. На Івано-Франківщині облаштовують шелтери для переселенців

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Четвер 29 грудня 2022 18:35
Чотири роки безкоштовно. На Івано-Франківщині облаштовують шелтери для переселенців Фото: Шелтер в Івано-Франківську (if.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

На Івано-Франківщині відкриють новий великий шелтер для переселенців. У колишній школі в Косівській громаді облаштують житло для 200 осіб.

У приміщенні тривають будівельні роботи, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Місто інфо.

Як облаштовують шелтер на 200 осіб

Зазначається, що громада виграла грант на облаштування прихистку для переселенців. Соціальне житло відкриють у приміщенні колишньої школи.

Зараз там тривають будівельні роботи – облаштовують усі необхідні приміщення:

  • кімнати для проживання;
  • кухні;
  • санвузли.

Також Косівська громада отримала від благодійників комплект сантехнічного обладнання: бойлери, умивальники, унітази, душові кабінки, електричні нагрівачі.

Чотири роки безкоштовно. На Івано-Франківщині облаштовують шелтери для переселенцівФото: Кухня в шелтері в Івано-Франківську (if.gov.ua)

В Івано-Франківську шелтер відкрили в дитсадку

В Івано-Франківську відкрили шелтер для внутрішньо переміщених в будівлі колишнього дитячого садка. Це стало можливим завдяки допомозі міжнародних благодійних фондів, повідомляє .

Це житло облаштували у двоповерховій споруді з трьох блоків. Загалом там є 62 кімнати з меблями, побутовою технікою, сантехнікою, бойлерами. У приміщенні повністю змінили внутрішнє планування та комунікації.

Окрім кімнат для переселенців, тут облаштували спільну на поверх кухню та санвузли. Люди мають право жити там безкоштовно 4 роки, їм не потрібно буде оплачувати комунальні послуги.

Загалом на Прикарпатті знайшли прихисток 148 тисяч людей з інших регіонів України.

Нагадаємо, ми писали, що у Львові збудують багатоповерхівки для переселенців.

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Івано-Франківська область жилье для переселенцев
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