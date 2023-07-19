Чорні діри авіації. Чому цивільні літаки облітають чотири зони на планеті

На планеті є чотири зони, які оминають цивільні літаки – їх можна побачити на карті онлайн-радару Flightradar24. Два з таких місць пов'язані із війною в Україні.

Які причини "чорних дір" для маршрутів літаків, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на профільне видання avianews.com.

Пасажирські літаки облітають усі ці зони з різних причин. Два таких місця знаходяться в Азії, одне в Європі, ще одне – в Африці.

Європейська зона обльоту пов'язана із збройною агресією РФ в Україні. Саме над Україною та частиною Росії немає рейсів цивільної авіації. Українське небо закрили з 24 лютого 2022 року. Однак Донецька та Луганська області були повністю закриті для польотів цивільних літаків ще раніше. Це сталося після того, як у 2014 році над Донецькою областю збили пасажирський Boeing 777 Malaysia Airlines.

Друга "чорна діра" – на сході Росії. Раніше там переважно літали транзитом літаки іноземних авіакомпаній. Тепер через санкції зарубіжні авіаперевізники облітають Сибір через Північний полюс чи Середню Азію.

Третя зона, де не літають літаки з пасажирами – над Тибетом в Азії. Там причинами є рельєф місцевості та безпека польотів. Наприклад, якщо станеться надзвичайна ситуація і салон розгерметизується, літаку треба буде знизитися на висоту менше 3 000 м. На такій висоті люди на борту зможуть дихати без кисневих масок.

Але значна територія Тибету знаходиться на висоті понад 3000 м, тому літаки не зможуть знизитися на потрібну висоту, отже, змушені облітати ці гірські території.

Фото: Зони без рейсів цивільної авіації (графіка Flightradar24)

Також літаки облітають територію Судану в Африці. У квітні 2023 року тут розпочалося протистояння спецназу з місцевою армією. Внаслідок заворушень повністю згоріли кілька пасажирських літаків на стоянках у столичному аеропорту Хартум. Серед них були авіалайнери української SkyUp та Saudia. З міркувань безпеки авіакомпанії почали облітати зону конфлікту.

Раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія планує відправити літаки на курорти Єгипту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.