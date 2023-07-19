Черные дыры авиации. Почему гражданские самолеты облетают четыре зоны на планете

На планете есть четыре зоны, которые облетают гражданские самолеты – их можно увидеть на карте онлайн-радара Flightradar24. Два таких места связаны с войной в Украине.

Какие причины "черных дыр" для маршрутов самолетов, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на профильное издание avianews.com.

Пассажирские самолеты облетают все эти зоны по разным причинам. Два таких места находятся в Азии, одно в Европе, еще одно – в Африке.

Европейская зона облета связана с вооруженной агрессией в Украине. Именно над Украиной и частью России нет рейсов гражданской авиации. Украинское небо было закрыто с 24 февраля 2022 года. Однако Донецкая и Луганская области полностью были закрыты для полетов гражданских самолетов еще раньше. Это произошло после того, как в 2014 году над Донецкой областью был сбит пассажирский Boeing 777 Malaysia Airlines.

Вторая "черная дыра" – на востоке России. Раньше там преимущественно летали транзитом самолеты иностранных авиакомпаний. Теперь из-за санкций зарубежные авиаперевозчики облетают Сибирь через Северный полюс или Среднюю Азию.

Третья зона, где не летают самолеты с пассажирами – над Тибетом в Азии. Там причинами являются рельеф местности и безопасность полетов. К примеру, если произойдет чрезвычайная ситуация и салон разгерметизируется, самолету нужно будет снизиться на высоту менее 3 000 м. На такой высоте люди на борту смогут дышать без кислородных масок.

Но значительная территория Тибета находится на высоте более 3000 м, поэтому самолеты не смогут снизиться на нужную высоту, а значит, вынуждены облетать эти горные территории.

Фото: Зоны без рейсов гражданской авиации (графика Flightradar24)

Также самолеты облетают территорию Судана в Африке. В апреле 2023 года здесь началось противостояние спецназа с местной армией. В результате беспорядков полностью сгорели несколько пассажирских самолетов на стоянках в столичном аэропорту Хартум. Среди них были авиалайнеры украинских SkyUp и Saudia. Из соображений безопасности авиакомпании стали облетать зону конфликта.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания намерена отправить самолеты на курорты Египта.

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